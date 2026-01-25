لهذا السبب.. جامعة أميركية تفصل ابنة علي لاريجاني من عملها

فصلت جامعة أميركية فاطمة أردشير، ابنة علي لاريجاني أمين للأمن القومي ، من عملها، على خلفية تصاعد الضغوط والاحتجاجات التي نظمها معارضون للنظام الإيراني في .

ووفق ما أفادت به هيئة الإذاعة "بي بي سي فارسي"، نقلًا عن أحد أعضاء هيئة التدريس، جاء قرار الفصل بعد أيام من احتجاجات أُقيمت أمام حرم الجامعة، وطالبت بإقالتها بسبب صلتها العائلية بشخصية إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.

وكانت فاطمة تشغل وظيفة في قسم أبحاث السرطان في جامعة تقع في ولاية جورجيا، بمدينة أتلانتا، وكانت تُعرف داخل مكان عملها باسمها الأوسط "أردشير" بدلًا من لقبها العائلي.