جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لهذا السبب.. جامعة أميركية تفصل ابنة علي لاريجاني من عملها

Lebanon 24
25-01-2026 | 05:39
لهذا السبب.. جامعة أميركية تفصل ابنة علي لاريجاني من عملها
لهذا السبب.. جامعة أميركية تفصل ابنة علي لاريجاني من عملها photos 0
فصلت جامعة أميركية فاطمة أردشير، ابنة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من عملها، على خلفية تصاعد الضغوط والاحتجاجات التي نظمها معارضون للنظام الإيراني في الولايات المتحدة.

ووفق ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي فارسي"، نقلًا عن أحد أعضاء هيئة التدريس، جاء قرار الفصل بعد أيام من احتجاجات أُقيمت أمام حرم الجامعة، وطالبت بإقالتها بسبب صلتها العائلية بشخصية إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.

وكانت فاطمة تشغل وظيفة في قسم أبحاث السرطان في جامعة تقع في ولاية جورجيا، بمدينة أتلانتا، وكانت تُعرف داخل مكان عملها باسمها الأوسط "أردشير" بدلًا من لقبها العائلي.


وفي سياق متصل، وجّه إيرل كارتر، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية جورجيا، رسالة رسمية إلى إدارة الجامعة يوم الخميس، دعا فيها إلى فصل فاطمة أردشير وإلغاء ترخيصها الطبي، معتبرًا أن وجودها في مؤسسة أكاديمية أميركية يتعارض مع العقوبات المفروضة على والدها.



وكثّف المعارضون للنظام الإيراني في الأيام الأخيرة تحركاتهم الاحتجاجية أمام الجامعة، مطالبين بإقالتها ومحاسبة المؤسسة على استمرار توظيفها. (آرم نيوز) 
الولايات المتحدة

المجلس الأعلى

البريطانية

البريطاني

أكاديمية

الإيراني

العقوبات

عضو مجلس

تابع
