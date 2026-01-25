تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

255 جريمة قتل في 2025.. والكنيست تغلق الباب أمام المناقشة الساخنة!

Lebanon 24
25-01-2026 | 07:37
255 جريمة قتل في 2025.. والكنيست تغلق الباب أمام المناقشة الساخنة!
255 جريمة قتل في 2025.. والكنيست تغلق الباب أمام المناقشة الساخنة! photos 0
تجاهلت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي عقد جلسة مناقشة سريعة حول إحصائيات الجريمة في إسرائيل للعام الماضي، بناءً على طلب كانت المعارضة تقدمت به لرئيس اللجنة تسيفكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت".

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تجاهلت اللجنة عقد الجلسة في أعقاب اعتراض وزير الأمن القومي  إيتمار بن غفير على طلب المعارضة.

وأشارت إلى أنه في 5 كانون الثاني، أي قبل أكثر من أسبوعين، وافقت رئاسة الكنيست، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة إجراءات العمل في البرلمان، على عقد جلسة نقاش سريعة حول الموضوع بناءً على طلب فصائل المعارضة، وذلك في ظل تسجيل عدد قياسي من جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغ 255 جريمة في عام 2025.

وقدمت المعارضة الطلب تحت عنوان "بيانات الجريمة لعام 2025 وأهمية الشفافية في نشرها"، وذلك في ظلّ تزايد مُقلق إزاء بيانات الجريمة التي كشفت عنها "يديعوت أحرونوت"، إلى جانب غياب النشر المنهجي والمنتظم والشفاف للبيانات.
(ارم نيوز)

 
