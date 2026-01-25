255 جريمة قتل في 2025.. والكنيست تغلق الباب أمام المناقشة الساخنة!

تجاهلت لجنة في الكنيست عقد جلسة مناقشة سريعة حول إحصائيات الجريمة للعام الماضي، بناءً على طلب كانت تقدمت به لرئيس اللجنة تسيفكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت".ووفقًا لصحيفة " "، تجاهلت اللجنة عقد الجلسة في أعقاب اعتراض القومي إيتمار على طلب المعارضة.وأشارت إلى أنه في 5 كانون الثاني، أي قبل أكثر من أسبوعين، وافقت رئاسة الكنيست، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة إجراءات العمل في ، على عقد جلسة نقاش سريعة حول الموضوع بناءً على طلب فصائل المعارضة، وذلك في ظل تسجيل عدد قياسي من جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغ 255 جريمة في عام 2025.وقدمت المعارضة الطلب تحت عنوان "بيانات الجريمة لعام 2025 وأهمية الشفافية في نشرها"، وذلك في ظلّ تزايد مُقلق إزاء بيانات الجريمة التي كشفت عنها " أحرونوت"، إلى جانب غياب النشر المنهجي والمنتظم والشفاف للبيانات.(ارم نيوز)