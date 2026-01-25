تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وثيقة "اللا عودة".. ليبرمان يربط مستقبل الحكومة المقبلة بتجنيد العرب واليهود قسراً

Lebanon 24
25-01-2026 | 08:31
وثيقة اللا عودة.. ليبرمان يربط مستقبل الحكومة المقبلة بتجنيد العرب واليهود قسراً
وثيقة اللا عودة.. ليبرمان يربط مستقبل الحكومة المقبلة بتجنيد العرب واليهود قسراً photos 0
وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان دعوة للكتل المعارضة لتوقيع "وثيقة التزام" تحدد الخطوط العريضة لقانون التجنيد الإجباري، تمهيداً لتمريره حال تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وتضمنت الوثيقة، بحسب القناة الإسرائيلية السابعة، خمسة بنود رئيسة تشمل إلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة عند سن 18 عاماً والمساواة بين مختلف الطوائف، ومنح الجيش سلطة حصرية لتحديد مسارات الخدمة العسكرية والمدنية، وإخضاع الخدمة المدنية لإشراف وزارة الدفاع.
 
كما نصت على تطبيق عقوبات فردية ومؤسسية على المتهربين وحرمانهم من المزايا المالية، مقابل منح المجندين الامتيازات الكاملة.

وفي مقابل ضغوط المعارضة، أشار موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن نتنياهو تمكن من تفكيك عقبة "الحريديم" وبات أكثر ثقة بضمان أغلبية لتمرير القانون. وأوضح الموقع أن هدف نتنياهو الأساسي هو البقاء حتى نهاية ولايته، واستكمال عملياته العسكرية في غزة ولبنان واحتواء إيران.

بنيامين نتنياهو

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

رئيس حزب

المعارضة

إسرائيل

نتنياهو

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24