تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وثيقة "اللا عودة".. ليبرمان يربط مستقبل الحكومة المقبلة بتجنيد العرب واليهود قسراً
Lebanon 24
25-01-2026
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه
رئيس حزب
"
إسرائيل
بيتنا" أفيغدور ليبرمان دعوة للكتل
المعارضة
لتوقيع "وثيقة
التزام
" تحدد الخطوط العريضة لقانون التجنيد الإجباري، تمهيداً لتمريره حال تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بحكومة
بنيامين نتنياهو
.
وتضمنت الوثيقة، بحسب القناة
الإسرائيلية
السابعة، خمسة بنود رئيسة تشمل إلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة عند سن 18 عاماً والمساواة بين مختلف الطوائف، ومنح الجيش سلطة حصرية لتحديد مسارات الخدمة العسكرية والمدنية، وإخضاع الخدمة المدنية لإشراف
وزارة الدفاع
.
كما نصت على تطبيق عقوبات فردية ومؤسسية على المتهربين وحرمانهم من المزايا المالية، مقابل منح المجندين الامتيازات الكاملة.
وفي مقابل ضغوط المعارضة، أشار موقع "واللا"
الإسرائيلي
إلى أن
نتنياهو
تمكن من تفكيك عقبة "الحريديم" وبات أكثر ثقة بضمان أغلبية لتمرير القانون. وأوضح الموقع أن هدف نتنياهو الأساسي هو البقاء حتى نهاية ولايته، واستكمال عملياته العسكرية في غزة ولبنان واحتواء
إيران
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي
Lebanon 24
عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي
25/01/2026 17:52:45
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فعاليات "Pitch" تعود إلى بيروت لتعزيز ريادة الأعمال وربطها بالاغتراب
Lebanon 24
فعاليات "Pitch" تعود إلى بيروت لتعزيز ريادة الأعمال وربطها بالاغتراب
25/01/2026 17:52:45
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يُحذر: استعدوا لـ"اللا سلم" في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يُحذر: استعدوا لـ"اللا سلم" في الشرق الأوسط
25/01/2026 17:52:45
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة للخامنئي تحذّر "المقاتلين" من استخدام كاميرات الهواتف
Lebanon 24
وثيقة للخامنئي تحذّر "المقاتلين" من استخدام كاميرات الهواتف
25/01/2026 17:52:45
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
رئيس حزب
المعارضة
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
لقاء إماراتي–روسي لبحث التعاون ودعم الجهود الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية
Lebanon 24
لقاء إماراتي–روسي لبحث التعاون ودعم الجهود الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية
10:41 | 2026-01-25
25/01/2026 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"من يزرع الريح يحصد العاصفة".. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي
Lebanon 24
"من يزرع الريح يحصد العاصفة".. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي
10:41 | 2026-01-25
25/01/2026 10:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة
Lebanon 24
ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة
10:01 | 2026-01-25
25/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملف داعش".. ورقة ضغط جديدة تضيف تعقيدًا إلى المشهد السياسي العراقي
Lebanon 24
"ملف داعش".. ورقة ضغط جديدة تضيف تعقيدًا إلى المشهد السياسي العراقي
10:00 | 2026-01-25
25/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من "حرب الغد".. إسرائيل تعيد إحياء مخابئ الستينيات على حدود الأردن
Lebanon 24
خوفاً من "حرب الغد".. إسرائيل تعيد إحياء مخابئ الستينيات على حدود الأردن
09:44 | 2026-01-25
25/01/2026 09:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:41 | 2026-01-25
لقاء إماراتي–روسي لبحث التعاون ودعم الجهود الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية
10:41 | 2026-01-25
"من يزرع الريح يحصد العاصفة".. جدارية في طهران تحذّر من هجوم أميركي
10:01 | 2026-01-25
ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة
10:00 | 2026-01-25
"ملف داعش".. ورقة ضغط جديدة تضيف تعقيدًا إلى المشهد السياسي العراقي
09:44 | 2026-01-25
خوفاً من "حرب الغد".. إسرائيل تعيد إحياء مخابئ الستينيات على حدود الأردن
09:37 | 2026-01-25
مخاوف من اضطراب سياسي في بريطانيا بعد منع بيرنام من العودة للبرلمان
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 17:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24