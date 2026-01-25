وثيقة "اللا عودة".. ليبرمان يربط مستقبل الحكومة المقبلة بتجنيد العرب واليهود قسراً

وجه " بيتنا" أفيغدور ليبرمان دعوة للكتل لتوقيع "وثيقة " تحدد الخطوط العريضة لقانون التجنيد الإجباري، تمهيداً لتمريره حال تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بحكومة .



وتضمنت الوثيقة، بحسب القناة السابعة، خمسة بنود رئيسة تشمل إلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة عند سن 18 عاماً والمساواة بين مختلف الطوائف، ومنح الجيش سلطة حصرية لتحديد مسارات الخدمة العسكرية والمدنية، وإخضاع الخدمة المدنية لإشراف .

كما نصت على تطبيق عقوبات فردية ومؤسسية على المتهربين وحرمانهم من المزايا المالية، مقابل منح المجندين الامتيازات الكاملة.



وفي مقابل ضغوط المعارضة، أشار موقع "واللا" إلى أن تمكن من تفكيك عقبة "الحريديم" وبات أكثر ثقة بضمان أغلبية لتمرير القانون. وأوضح الموقع أن هدف نتنياهو الأساسي هو البقاء حتى نهاية ولايته، واستكمال عملياته العسكرية في غزة ولبنان واحتواء .



