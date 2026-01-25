تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:04
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة photos 0
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده ⁠جاهزة بالكامل وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها.
وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولا وقبل كل ⁠شيء ‌ضمانات أمنية من ⁠الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة ⁠100 بالمئة، ونحن في انتظار شركائنا ‌لتأكيد موعد ومكان توقيعها".

وأردف قائلا "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك ‍إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

وانتهت المحادثات بين الوفود الأوكرانية والروسية والأميركية، أمس السبت، في أبوظبي بعد مناقشات "بنّاءة"، وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما أكد مسؤول أميركي أن الجولة المقبلة ستعقد الأحد المقبل.

وتُعَدّ هذه المباحثات أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.
