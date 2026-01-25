زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة

كشف الرئيس الأوكراني ، اليوم الأحد، أن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده ⁠جاهزة بالكامل وإن تنتظر موعد ومكان توقيعها.

وأضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولا وقبل كل ⁠شيء ‌ضمانات أمنية من ⁠الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة ⁠100 بالمئة، ونحن في انتظار شركائنا ‌لتأكيد موعد ومكان توقيعها".



وأردف قائلا "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك ‍إلى الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".



وانتهت المحادثات بين الوفود والروسية والأميركية، أمس السبت، في بعد مناقشات "بنّاءة"، وفقا للرئيس الأوكراني زيلينسكي، بينما أكد مسؤول أميركي أن الجولة المقبلة ستعقد الأحد المقبل.



وتُعَدّ هذه المباحثات أول مفاوضات مباشرة معلنة بين وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الروسي في شباط/فبراير 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.