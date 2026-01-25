تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في تسجيلات سرية.. تيد كروز يهاجم تعريفات ترامب

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:50
كشفت تسجيلات صوتية سرية عن هجوم حاد شنّه السيناتور الجمهوري تيد كروز على سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب، وعلى نائب الرئيس جيه دي فانس، خلال اجتماعين خاصين مع متبرعين العام الماضي.

وبحسب التسجيلات، التي تبلغ مدتها قرابة عشر دقائق وسُجلت في مطلع ومنتصف عام 2025، حذّر كروز المتبرعين من أن تعريفات ترامب قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأميركي، وقد تقود إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وصولاً إلى تعرض ترامب لمحاولات عزل متكررة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
وقال كروز إنه أعقب إعلان التعريفات في أوائل أبريل 2025 اتصال مطوّل جمعه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والرئيس ترامب، استمر إلى ما بعد منتصف الليل، مؤكداً أن المكالمة "لم تسر على ما يرام"، وأن ترامب كان "يصرخ ويشتم".

ونقل كروز عن نفسه قوله لترامب إن تراجع حسابات التقاعد بنسبة 30% وارتفاع الأسعار في المتاجر بنسبة 10 إلى 20% قبل انتخابات 2026 سيقود إلى "مذبحة انتخابية"، مضيفاً أن رد ترامب كان بعبارة نابية موجهة إليه.

وخلال اللقاءات، سخر كروز من تسمية "يوم التحرير" التي أطلقها ترامب على إعلان التعريفات، قائلاً إنه طلب من فريقه عدم استخدام هذا المصطلح مطلقاً.

كما تحدث كروز عن خلافات داخل الإدارة بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الهند، مشيراً إلى أن معارضة الاتفاق جاءت من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو، ونائب الرئيس فانس، وأحياناً من ترامب نفسه.

فانس وكارلسون
وتُظهر التسجيلات أن كروز ربط فانس بشكل متكرر بالإعلامي المحافظ، تاكر كارلسون، معتبراً أن فانس "صنيعة" كارلسون ويتبنى مواقفه المناهضة للتدخل الخارجي. كما اتهم كروز كارلسون بالترويج لخطاب معادٍ لإسرائيل، وهي اتهامات سبق أن تبادلها الطرفان علناً.
من أشد الهجمات
وزعم كروز أن فانس وكارلسون لعبا دوراً في إبعاد مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز بسبب دعمه قصف إيران، وهو موقف قال كروز إن ترامب تبناه لاحقاً. كما قال إنهما كانا وراء تعيين دانيال ديفيس، المعروف بانتقاداته الحادة للدعم الأميركي لإسرائيل، في منصب استخباراتي رفيع، مؤكداً أنه أسهم في إبعاده سريعاً.

وتُعد انتقادات كروز، بحسب "أكسيوس"، من أشد الهجمات التي يشنها جمهوري على ترامب وفانس منذ توليهما المنصب قبل عام. وتكشف التسجيلات كيفية تموضع كروز كجمهوري تقليدي مؤيد للتجارة الحرة والتدخل الخارجي، في سياق يُنظر إليه على أنه استعداد محتمل لخوض انتخابات تمهيدية رئاسية عام 2028 في مواجهة فانس.

ورغم خوضه حملة علنية ضد كارلسون على وسائل التواصل الاجتماعي، امتنع كروز سابقاً عن الربط العلني بين كارلسون وفانس، اللذين تجمعهما علاقة صداقة.
دونالد ترامب

نائب الرئيس

الجمهوري

إسرائيل

دونالد

إيران

الكون

