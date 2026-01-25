تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ "خطوات مدروسة" تحسبا لأي تصعيد
Lebanon 24
25-01-2026
|
16:37
قال المندوب الأميركي لدى
الأمم المتحدة
، مايك وولتز، إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيتخذ "خطوات مدروسة" تضمن حماية القوات الأميركية وحماية
إسرائيل
من أي ردود مضادة محتملة.
وفي مقابلة مع شبكة "
فوكس نيوز
"، أوضح وولتز أن
الإدارة الأميركية
تعمل على التأكد من جاهزية القواعد الأميركية في المنطقة، إلى جانب ضمان أمن إسرائيل في مواجهة أي تصعيد.
وأضاف أن
الولايات المتحدة
تواصلت مع حلفائها ومع دول المنطقة، وتقوم حاليا بنشر قدرات عسكرية تتيح للرئيس الأميركي اتخاذ "القرار الصحيح" في الوقت المناسب.
وأكد وولتز أن ما وصفه بـ"الفساد وسوء الإدارة سيظل السمة الأبرز للنظام
الإيراني
"، مشيرا إلى أن ثاني أمر تنفيذي أصدره الرئيس
ترامب
كان إعادة العمل بسياسة "الضغط
الأقصى
" ضد
طهران
.
وتابع: "مع استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني في الوقت الراهن، لا أعتقد أن الأوضاع ستتحسن بالنسبة للنظام"، في إشارة إلى تأثير
العقوبات
الأميركية المتواصلة.
