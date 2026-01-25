مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ "خطوات مدروسة" تحسبا لأي تصعيد

قال المندوب الأميركي لدى ، مايك وولتز، إن الرئيس الأميركي سيتخذ "خطوات مدروسة" تضمن حماية القوات الأميركية وحماية من أي ردود مضادة محتملة.





وفي مقابلة مع شبكة " "، أوضح وولتز أن تعمل على التأكد من جاهزية القواعد الأميركية في المنطقة، إلى جانب ضمان أمن إسرائيل في مواجهة أي تصعيد.



وأضاف أن تواصلت مع حلفائها ومع دول المنطقة، وتقوم حاليا بنشر قدرات عسكرية تتيح للرئيس الأميركي اتخاذ "القرار الصحيح" في الوقت المناسب.

وأكد وولتز أن ما وصفه بـ"الفساد وسوء الإدارة سيظل السمة الأبرز للنظام "، مشيرا إلى أن ثاني أمر تنفيذي أصدره الرئيس كان إعادة العمل بسياسة "الضغط " ضد .



وتابع: "مع استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني في الوقت الراهن، لا أعتقد أن الأوضاع ستتحسن بالنسبة للنظام"، في إشارة إلى تأثير الأميركية المتواصلة.