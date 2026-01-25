تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رئيسة فنزويلا بالوكالة لأميركا: كفى!
Lebanon 24
25-01-2026
|
23:44
حضت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي
رودريغيز
،
الولايات المتحدة
على البقاء بعيدة عن السياسة في بلادها، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها
واشنطن
عليها منذ اعتقال القوات الأميركية للرئيس المخلوع
نيكولاس مادورو
.
وقالت رودريغيز في كلمة موجهة لعمال
النفط
في ولاية أنزواتيغي الشرقية: "كفى أوامر
من واشنطن
للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخلاً من القوى الأجنبية"، وفق فرانس برس.
