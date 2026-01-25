رئيسة فنزويلا بالوكالة لأميركا: كفى!

حضت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي ، على البقاء بعيدة عن السياسة في بلادها، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها عليها منذ اعتقال القوات الأميركية للرئيس المخلوع .



وقالت رودريغيز في كلمة موجهة لعمال في ولاية أنزواتيغي الشرقية: "كفى أوامر للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخلاً من القوى الأجنبية"، وفق فرانس برس.

