خشية هجوم أميركي على ايران.. إسرائيل تتأهب على كافة الجبهات

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
" اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي
يتأهب خشية أن يؤدي هجوم أميركي على إيران
إلى رد انتقامي من طهران
تجاه إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، قوله، إن الجيش يستعد لاحتمال أن تؤدي ضربة أميركية على إيران إلى رد إيراني على إسرائيل.
وقال ميلو، في تصريحات بثتها القناة الثانية عشرة: "لا نعلم إلى أين
تتجه الأمور"، في ظل استمرار تصاعد التوترات، متابعا: "نرى حشد القوات الذي يقوم به الأميركيون، في جميع أنحاء الشرق الأوسط
".
وأضاف ميلو أن الجيش في حالة تأهب قصوى لأي تصعيد، في حال قررت الولايات المتحدة
مهاجمة إيران.
وتابع: "نحن على أهبة الاستعداد، فإذا قررت الولايات المتحدة ضرب إيران، فإننا ندرك أن ذلك قد يؤثر على إسرائيل، وقد يصل جزء من الرد الإيراني
إلينا".
وأضاف أن إسرائيل تراقب عن كثب احتمال انضمام حزب الله
إلى مواجهة أوسع، قائلا: "نحن في حالة تأهب قصوى، وعلى أهبة الاستعداد، وجاهزون للدفاع القوي ولإعداد ردود هجومية".
وفي ظل استمرار حالة التأهب القصوى في إسرائيل
تحسبا لأي تصعيد محتمل، ألغت العديد من شركات الطيران بعض رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط.
وبحسب رسالة حصلت عليها القناة 12 الإسرائيلية
، حذر رئيس هيئة الطيران المدني، شموئيل زكاي، شركات الطيران الأجنبية من أن المنطقة قد تدخل "فترة أكثر حساسية" بحلول نهاية الأسبوع.