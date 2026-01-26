تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أحداث مينيابوليس

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:09
A-
A+
ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أحداث مينيابوليس
ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أحداث مينيابوليس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باللائمة على القيادات الديمقراطية في المدن والولايات في مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مينيابوليس، وذلك لرفضها الامتثال لحملته المستمرة ضد الهجرة.

وقال ترامب في منشورين طويلين على منصته "تروث سوشال" إن الديمقراطيين شجعوا الناس على عرقلة عمليات إنفاذ القانون.
كما دعا المسؤولين في مينيسوتا إلى العمل مع ضباط الهجرة و"تسليم" الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

كذلك أضاف: "للأسف، فقد مواطنان أميركيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".

فيما كشف أنه سيدعو الكونغرس لإقرار تشريع يحظر ما يسمى "مدن الملاذ الآمن". وسعت إدارته إلى إطلاق هذا التصنيف على المجتمعات بناء على تعاونها مع جهود إنفاذ قانون الهجرة الاتحادية، من بين عوامل أخرى، وفق أسوشيتد برس.

سحب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة
وفي مقابلة هاتفية مدتها 5 دقائق مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلن ترامب أن إدارته تجري تحقيقاً في حادث مقتل الممرض أليكس بريتي.

بينما انتقد بريتي لحمله سلاحاً أثناء مشاركته في احتجاج.

إلى ذلك أشار إلى استعداده لسحب مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة من مينيابوليس في نهاية المطاف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: ما حدث في مينيابوليس أمر مشين وردّ إدارة ترامب هو الكذب كالعادة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: إيران تُحمّل ترامب مسؤولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب بشأن حادث إطلاق النار في مينيابوليس: العمدة والحاكم يحرّضان على تمرّد
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: الجيش تحمل مسؤولية 7 تشرين الأول لكن الحدث ليس من مسؤوليته وحده
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-01-26
Lebanon24
01:16 | 2026-01-26
Lebanon24
01:02 | 2026-01-26
Lebanon24
00:38 | 2026-01-26
Lebanon24
00:35 | 2026-01-26
Lebanon24
00:11 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24