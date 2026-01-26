وعيد بـالموت الزؤام.. حزب الله العراقي يستنفر الاستشهاديين للدفاع عن إيران

حذر لكتائب ، أبو حسين الحميداوي، من أن إعلان الحرب على لن يكون "نزهة"، متوعداً بأن "الأعداء سيذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لهم في المنطقة باقية".



ووجه الحميداوي، في بيان صحفي صدر الأحد، نداءً إلى "المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها" للتهيؤ لحرب شاملة دعماً للجمهورية الإسلامية في إيران، مطالباً إياهم بالاستعداد ميدانياً وتوطين أنفسهم على "العمل الجهادي الذي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية"، لا سيما إذا ما أُعلن "الجهاد" من المراجع لخوض هذه الحرب.



في المقابل، كشفت قناة إسرائيلية عن اجتماع ضم قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر ورئيس الأركان إيال زامير، تحدث خلاله كوبر عن "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة" في إيران. وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أن مستعدة دائماً لأي إجراء محدود، مشدداً على ضرورة تغيير النظام واستهداف المسؤولين عن إلحاق الأذى بالمتظاهرين.



من جهتها، نقلت هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن موعد الهجوم الأمريكي على إيران لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أن "الأمر يتوقف على قرار الرئيس الأمريكي ".

(وكالات)



