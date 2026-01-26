تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وعيد بـ"الموت الزؤام".. "حزب الله" العراقي يستنفر "الاستشهاديين" للدفاع عن إيران

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:00
وعيد بـالموت الزؤام.. حزب الله العراقي يستنفر الاستشهاديين للدفاع عن إيران
وعيد بـالموت الزؤام.. حزب الله العراقي يستنفر الاستشهاديين للدفاع عن إيران photos 0
حذر الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي، أبو حسين الحميداوي، من أن إعلان الحرب على إيران لن يكون "نزهة"، متوعداً بأن "الأعداء سيذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لهم في المنطقة باقية".

ووجه الحميداوي، في بيان صحفي صدر الأحد، نداءً إلى "المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها" للتهيؤ لحرب شاملة دعماً للجمهورية الإسلامية في إيران، مطالباً إياهم بالاستعداد ميدانياً وتوطين أنفسهم على "العمل الجهادي الذي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية"، لا سيما إذا ما أُعلن "الجهاد" من المراجع لخوض هذه الحرب.

في المقابل، كشفت قناة إسرائيلية عن اجتماع ضم قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، تحدث خلاله كوبر عن "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة" في إيران. وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة دائماً لأي إجراء محدود، مشدداً على ضرورة تغيير النظام واستهداف المسؤولين عن إلحاق الأذى بالمتظاهرين.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن موعد الهجوم الأمريكي على إيران لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أن "الأمر يتوقف على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
 
(وكالات)

