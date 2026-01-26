تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

نحو 11400 رحلة جوية الغيت جراء العاصفة الثلجية التي تضرب أميركا

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:02
نحو 11400 رحلة جوية الغيت جراء العاصفة الثلجية التي تضرب أميركا
نحو 11400 رحلة جوية الغيت جراء العاصفة الثلجية التي تضرب أميركا photos 0
تسببت عاصفة شتوية هائلة في يوم سفر قاسٍ يوم الأحد، بإلغاء وتأخير واسع النطاق للرحلات الجوية في بعض من أكثر مطارات الولايات المتحدة ازدحاما.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مساء السبت إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص، أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنغلاند.
وبعد اجتياحها الجنوب، قال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تنتقل العاصفة إلى الشمال الشرقي يوم الأحد، لتتسبب في هطول نحو 1 إلى 2 قدم (30 إلى 60 سم) من الثلوج من واشنطن عبر نيويورك وبوسطن.

وتم إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران يوم الأحد وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير".

وقالت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران إنه اعتباراً من صباح الأحد، تعد هذه العاصفة أكبر حدث يشهد إلغاءات منذ جائحة كورونا.
 وبحلول بعد ظهر الأحد، أُلغيت غالبية الرحلات الجوية في المطارات المزدحمة في الشمال الشرقي وأماكن أخرى.

وأغلق مطار لاغوارديا في نيويورك بعد ظهر الأحد، وفقاً لإدارة الطيران الاتحادية. وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن المطار المزدحم في منطقة كوينز أوقف الرحلات حتى الساعة الثامنة مساء.

وفي فيلادلفيا، أُلغيت 94% من الرحلات الجوية، بواقع 326 رحلة.
كما أُلغيت 91% من الرحلات، بواقع 436 رحلة، في مطار لاغوارديا بنيويورك.
وشهد مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك إلغاء 466 رحلة، أي حوالي 80% من الرحلات، وفقاً لـ "فلايت أوير".
وذكر مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني على موقعه الإلكتروني أن جميع شركات الطيران ألغت الرحلات المغادرة لهذا اليوم، أي حوالي 421 رحلة.
كما طالت اضطرابات كبيرة مراكز المطارات الرئيسية في دالاس فورت وورث، وتشارلوت، وفيلادلفيا، وأتلانتا التي تضم أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد.
