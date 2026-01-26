تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كوشنر: غزة خالية من الرهائن للمرة الأولى منذ عام 2014

Lebanon 24
26-01-2026 | 13:07
A-
A+
كوشنر: غزة خالية من الرهائن للمرة الأولى منذ عام 2014
كوشنر: غزة خالية من الرهائن للمرة الأولى منذ عام 2014 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صرّح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن استعادة جثة ضابط الشرطة الإسرائيلي "ران غفيلي" من قطاع غزة تنهي أحد أكثر الفصول قتامة في صراع الشرق الأوسط، مؤكداً أنه للمرة الأولى منذ عام 2014، لم يعد هناك أي رهائن إسرائيليين محتجزين داخل القطاع.

وأوضح كوشنر أن جميع الرهائن الأحياء، والبالغ عددهم 20 شخصاً، إضافة إلى جثامين 28 رهينة متوفى، قد أعيدوا بالكامل إلى ديارهم، واصفاً هذا التطور بالإنجاز الذي كان يُعد مستحيلاً في السابق.

وقدّم كوشنر هذا النجاح إلى القيادة المباشرة للرئيس ترامب، والتنسيق المكثف الذي جمع فريق بعثات السلام بوزارة الخارجية مع وكالة الاستخبارات المركزية، وبالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهازي الجيش والمخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى دور المخابرات العامة المصرية، وتركيا، وقطر، ومتعاونين من داخل غزة، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في بناء مستويات غير مسبوقة من الثقة.

وشدد المستشار الأميركي على أن مساعدة سكان غزة لبدء فصل جديد "خالٍ من طغيان حماس" تعد مهمة حاسمة لمنع تكرار الموت والدمار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ومن شأنها إنهاء بؤرة توتر تُستغل لتأجيج الكراهية. وختم كوشنر تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية تتبع أساليب جديدة لتحقيق نتائج مغايرة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نهاية لمرحلة وبداية لمسار جديد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مادورو يمثل اليوم للمرة الأولى منذ توقيفه أمام محكمة في نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى منذ عام 2004.. المغرب يبلغ نهائي كأس أفريقيا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: إسرائيل لا تعارض حكومة تكنوقراط في غزة خالية من حماس والسلطة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا فللمرة الأولى منذ العام 1969 تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

المصرية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:23 | 2026-01-26
Lebanon24
16:15 | 2026-01-26
Lebanon24
16:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:58 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24