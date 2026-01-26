تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى وسط قطاع غزة

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:58
وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى وسط قطاع غزة
وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى وسط قطاع غزة photos 0
وصل 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى قطاع غزة، يوم الاثنين، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي كان محتجزاً في القطاع.


وأكد مستشفى شهداء الأقصى وصول المفرج عنهم بعد نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، حيث سهلت طواقم الصليب الأحمر تواصلهم مع عائلاتهم ولم شملهم. ورغم عدم صدور تقرير طبي تفصيلي، إلا أن شهادات سابقة لمعتقلين مفرج عنهم أكدت معاناتهم من سوء التغذية وآثار التعذيب الجسدي داخل السجون الإسرائيلية.


وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبتها بضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين والسماح لها بزيارتهم، مؤكدة أنها لم تتمكن من الوصول إليهم منذ تشرين أول 2023. وشددت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية وتمكينهم من التواصل مع ذويهم.


تأتي هذه الإفراجات المحدودة ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة مصرية قطرية تركية ورعاية أمريكية، والذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين أول الماضي وأنهى حرباً خلفت أكثر من 71 ألف شهيد ودماراً واسعاً في البنية التحتية. يذكر أن السجون الإسرائيلية لا تزال تضم أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون ظروفاً إنسانية صعبة وفقاً لمنظمات حقوقية.

وصول 9 أسرى مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية فلسطينية: 9 وفيات في أقل من 24 ساعة جراء المنخفض الجوي في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل شمالي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي يستهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

الأقصى

فلسطين

أمريكي

Lebanon24
16:40 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:23 | 2026-01-26
Lebanon24
16:15 | 2026-01-26
Lebanon24
16:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:36 | 2026-01-26
