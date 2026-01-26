وصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى وسط قطاع غزة

وصل 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى ، يوم الاثنين، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي كان محتجزاً في القطاع.





وأكد مستشفى وصول المفرج عنهم بعد نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، حيث سهلت طواقم تواصلهم مع عائلاتهم ولم شملهم. ورغم عدم صدور تقرير طبي تفصيلي، إلا أن شهادات سابقة لمعتقلين مفرج عنهم أكدت معاناتهم من سوء التغذية وآثار التعذيب الجسدي داخل السجون .





وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبتها بضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين والسماح لها بزيارتهم، مؤكدة أنها لم تتمكن من الوصول إليهم منذ تشرين أول 2023. وشددت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية وتمكينهم من التواصل مع ذويهم.





تأتي هذه الإفراجات المحدودة ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة قطرية تركية ورعاية أمريكية، والذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين أول الماضي وأنهى حرباً خلفت أكثر من 71 ألف ودماراً واسعاً في البنية التحتية. يذكر أن السجون الإسرائيلية لا تزال تضم أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون ظروفاً إنسانية صعبة وفقاً لمنظمات حقوقية.





Advertisement