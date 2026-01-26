الثانية خلال 3 أشهر.. زيارة للشرع إلى موسكو

من المقرر أن يزور الرئيس السوري أحمد العاصمة الروسية يوم الأربعاء المقبل، للقاء نظيره الروسي .



وتُعد هذه الزيارة الثانية للشرع إلى منذ توليه منصب الرئاسة، بعد أن كان قد زار موسكو في تشرين الأول الماضي.



وناقشت الزيارة السابقة موضوعات عدة، منها تجديد اتفاق القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وتوقيع عقود تسليح للجيش السوري، ودعم موسكو لدمشق في بسط سيطرتها على الأراضي والحفاظ على وحدة الدولة، فضلاً عن مساعدتها في رفع الدولية داخل .



وكان الشرع قد أكد خلال اللقاء السابق بجميع الاتفاقات المبرمة مع الجانب الروسي، معرباً عن رغبة دمشق في إعادة تعريف العلاقات الثنائية على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي. ، شدد بوتين على دعم بلاده الثابت لسوريا، وأشاد بإعادة تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.



