تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الثانية خلال 3 أشهر.. زيارة للشرع إلى موسكو

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:15
A-
A+
الثانية خلال 3 أشهر.. زيارة للشرع إلى موسكو
الثانية خلال 3 أشهر.. زيارة للشرع إلى موسكو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المقرر أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء المقبل، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتُعد هذه الزيارة الثانية للشرع إلى روسيا منذ توليه منصب الرئاسة، بعد أن كان قد زار موسكو في تشرين الأول الماضي.

وناقشت الزيارة السابقة موضوعات عدة، منها تجديد اتفاق القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وتوقيع عقود تسليح للجيش السوري، ودعم موسكو لدمشق في بسط سيطرتها على الأراضي السورية والحفاظ على وحدة الدولة، فضلاً عن مساعدتها في رفع العقوبات الدولية داخل مجلس الأمن.

وكان الشرع قد أكد خلال اللقاء السابق التزام سوريا بجميع الاتفاقات المبرمة مع الجانب الروسي، معرباً عن رغبة دمشق في إعادة تعريف العلاقات الثنائية على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي. من جهته، شدد بوتين على دعم بلاده الثابت لسوريا، وأشاد بإعادة تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصادرات غير النفطية السعودية تسجل أعلى نمو خلال 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: التعيينات وفق الأولويات وانجاز الملحّ في 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
3 سيناريوهات مرتقبة للمرحلة الثانية من خطة نزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: خلال أشهر معدودة جلبت للولايات المتحدة استثمارات تقدّر بـ21 ترليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

مجلس الأمن

العقوبات

القاعدة

من جهته

السورية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:05 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-27
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27
Lebanon24
03:16 | 2026-01-27
Lebanon24
03:05 | 2026-01-27
Lebanon24
02:58 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24