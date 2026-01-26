عدّاد قتلى الاحتجاجات الإيرانية يرتفع

ذكرت مقرها أن عدد القتلى في الحملة الأمنية التي شنتها السلطات لقمع الاحتجاجات الأخيرة بلغ ما لا يقل عن 6126 شخصاً، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى.



وأصدرت هذه التقديرات وكالة "أنباء نشطاء حقوق الإنسان"، التي تعتمد على شبكة من النشطاء داخل للتحقق من كل حالة وفاة. يُذكر أن تقديرات الوكالة السابقة خلال فترات اضطراب سابقة في إيران كانت دقيقة.



من جهتها، تقدم الحكومة الإيرانية رقماً رسمياً أقل بكثير، حيث حددت عدد القتلى بـ 3117 شخصاً، قالت إن 2427 منهم من المدنيين والقوات الأمنية، بينما وصفت البقية بـ"الإرهابيين". (ارم)



