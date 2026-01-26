رسوم كوريا الجنوبية إلى 25%.. ترامب يلوّح ويحمّل سيول "تعطيل الاتفاق"

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
26-01-2026 | 23:55
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية إلى 25%، متهماً سيول بعدم الوفاء باتفاقية تجارية تم التوصل إليها العام الماضي.

وبحسب ما أُعلن، يشمل الرفع رسوماً كانت عند 15% على مجموعة منتجات تضم السيارات والأخشاب والأدوية و"جميع التعريفات الجمركية المتبادلة الأخرى". وبرر ترامب الخطوة بأن المشرعين الكوريين كانوا "بطيئين" في إقرار الصفقة، فيما تحركت واشنطن سريعاً لخفض رسومها.

في المقابل، أفادت كوريا الجنوبية بأنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بالقرار بعد، وأبدت رغبتها في محادثات عاجلة مع واشنطن، على أن يزور وزير الصناعة الكوري واشنطن في أقرب وقت. وتزامناً، تعافى مؤشر "كوسبي" بنحو 1.8% بعد تراجع أولي.

وكان الاتفاق قد أُبرم في تشرين الأول الماضي، وتضمن تعهداً كورياً باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، على أن تخفض واشنطن رسومها بمجرد بدء سيول عملية إقرار الصفقة، التي لا تزال قيد المراجعة البرلمانية ومن المتوقع إقرارها في شباط.

ويأتي التهديد ضمن سلسلة إجراءات تجارية أميركية أخيرة، شملت تلويحاً بفرض رسوم على كندا إذا أبرمت اتفاقية تجارية مع الصين، كما سبق لترامب أن هدد دولاً أوروبية عارضت خطط واشنطن بشأن غرينلاند قبل أن يتراجع لاحقاً. كما ذُكر أن الشركات الأميركية المستوردة هي التي ستتحمل كلفة الرسوم المرتفعة إذا تم تطبيقها.
