رسوم كوريا الجنوبية إلى 25%.. ترامب يلوّح ويحمّل سيول "تعطيل الاتفاق"

أعلن الرئيس الأميركي نيته رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الجنوبية إلى 25%، متهماً سيول بعدم الوفاء باتفاقية تجارية تم التوصل إليها العام الماضي.



وبحسب ما أُعلن، يشمل الرفع رسوماً كانت عند 15% على مجموعة منتجات تضم السيارات والأخشاب والأدوية و"جميع التعريفات الجمركية المتبادلة الأخرى". وبرر الخطوة بأن المشرعين الكوريين كانوا "بطيئين" في إقرار الصفقة، فيما تحركت سريعاً لخفض رسومها.



في المقابل، أفادت كوريا الجنوبية بأنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بالقرار بعد، وأبدت رغبتها في محادثات عاجلة مع واشنطن، على أن يزور وزير الصناعة الكوري واشنطن في أقرب وقت. وتزامناً، تعافى مؤشر "كوسبي" بنحو 1.8% بعد تراجع أولي.



وكان الاتفاق قد أُبرم في تشرين الأول الماضي، وتضمن تعهداً كورياً باستثمار 350 مليار دولار في ، على أن تخفض واشنطن رسومها بمجرد بدء سيول عملية إقرار الصفقة، التي لا تزال قيد المراجعة ومن المتوقع إقرارها في شباط.



ويأتي التهديد ضمن سلسلة إجراءات تجارية أميركية أخيرة، شملت تلويحاً بفرض رسوم على كندا إذا أبرمت اتفاقية تجارية مع ، كما سبق لترامب أن هدد دولاً أوروبية عارضت خطط واشنطن بشأن غرينلاند قبل أن يتراجع لاحقاً. كما ذُكر أن الشركات الأميركية المستوردة هي التي ستتحمل كلفة الرسوم المرتفعة إذا تم تطبيقها.

Advertisement