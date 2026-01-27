براك يحذّر من "حكومة نصّبتها إيران" في العراق

حذّر توم براك، سفير لدى والمبعوث الخاص لسوريا، يوم الاثنين، من أن لن تعمل بفعالية مع "حكومة إيرانية" في .



وكتب براك على منصة "إكس": "فيما يتعلق بالعراق، يبقى موقف الولايات المتحدة واضحاً: إن الحكومة التي نصبتها لن تنجح، لا بالنسبة لتطلعات أو السوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ولا بالنسبة لشراكة فعالة مع الولايات المتحدة".



وجاءت تصريحات براك بعد "مكالمة هاتفية مثمرة" مع مسعود بارزاني، زعيم الحزب الكردستاني في شمال العراق، تناولت الوضع في والحفاظ على وقف إطلاق النار بين و"قسد". كما شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في عين العرب بمحافظة حلب.





