بحث
عربي-دولي
براك يحذّر من "حكومة نصّبتها إيران" في العراق
Lebanon 24
27-01-2026
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر توم براك، سفير
الولايات المتحدة
لدى
تركيا
والمبعوث الخاص لسوريا، يوم الاثنين، من أن
واشنطن
لن تعمل بفعالية مع "حكومة إيرانية" في
العراق
.
وكتب براك على منصة "إكس": "فيما يتعلق بالعراق، يبقى موقف الولايات المتحدة واضحاً: إن الحكومة التي نصبتها
إيران
لن تنجح، لا بالنسبة لتطلعات
العراقيين
أو السوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ولا بالنسبة لشراكة فعالة مع الولايات المتحدة".
وجاءت تصريحات براك بعد "مكالمة هاتفية مثمرة" مع مسعود بارزاني، زعيم الحزب
الديمقراطي
الكردستاني في شمال العراق، تناولت الوضع في
سوريا
والحفاظ على وقف إطلاق النار بين
دمشق
و"قسد". كما شدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في عين العرب بمحافظة حلب.
