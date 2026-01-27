تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"حرب الأسطح" في إيران.. مُسيّرات لمطاردة أطباق "ستارلينك" فوق المنازل

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:32
حرب الأسطح في إيران.. مُسيّرات لمطاردة أطباق ستارلينك فوق المنازل
حرب الأسطح في إيران.. مُسيّرات لمطاردة أطباق ستارلينك فوق المنازل photos 0
شهد مطلع عام 2026 فصلاً جديداً من الصراع التقني في إيران، حيث انتقلت المواجهة من الشوارع إلى أسطح المنازل فيما عُرف بـ "حرب الأسطح". وتوظف السلطات الإيرانية حالياً الطائرات المسيرة (Drones) لمسح المناطق السكنية وقنص أجهزة "ستارلينك"، في محاولة لفرض عزلة رقمية شاملة ومنع تسريب رواية بديلة للاحتجاجات.


دخلت البلاد في حالة "عزلة إلكترونية تامة" استمرت لأكثر من 200 ساعة (عشرة أيام متواصلة)، حيث كشفت بيانات مرصد "نت بلوكس" تراجع استخدام الإنترنت إلى 2% فقط من معدلاته الطبيعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع التواصل بين الداخل وما تصفهم السلطات بـ "المحرضين في الخارج"، خاصة بعد الاحتجاجات التي اندلعت في 28 كانون أول الماضي احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.


رغم الحظر، برزت أجهزة "ستارلينك" المهربة عبر الحدود كمتنفس وحيد للناشطين والصحفيين، بل وحتى لبعض الكيانات التجارية المتضررة من العقوبات. واعتبرت السلطات حيازة هذه الأجهزة "بضاعة محظورة"، مما دفعها لتطوير أساليب ملاحقتها جوياً وعبر تقنيات التشويش.


وأشار خبراء إلى أن السلطات تستخدم تقنيات تشويش متطورة تحمل "بصمة روسية" مشابهة لتلك المستخدمة في حرب أوكرانيا، وتعمل على تضليل إشارات الـ GPS لتعطيل استقبال الأقمار الاصطناعية. ومع ذلك، يؤكد المختصون أن تعطيل "ستارلينك" بشكل كامل يظل تحدياً صعباً، نظراً لقدرة الأجهزة على تغيير اتصالها باستمرار بين مجموعة كبيرة من الأقمار، مما يجعل التشويش موضعياً ومؤقتاً.

(الجزيرة)
