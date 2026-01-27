تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيران تُوسّع صلاحيات المحافظات الحدودية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:40
إيران تُوسّع صلاحيات المحافظات الحدودية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة
عقد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظي المناطق الحدودية، بحث خلاله سبل رفع القيود البيروقراطية وتعزيز التبادل التجاري مع تلك المحافظات.

وأكد بيزشكيان أن تفعيل برامج تحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية بدأ يُظهر نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُسهم في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين في ظل استمرار العقوبات الدولية.

من جانبه، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم الغذائي والمعيشي إلى 77 مليون مواطن، مبينًا أن حجم التداول في السوق التجارية للنقد الأجنبي تجاوز 2.25 مليار دولار. كما أشار إلى صرف مبالغ دعم تقدر بنحو 746 تريليون ريال ضمن هذا البرنامج.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة حكومية تهدف إلى تخصيص عملة أجنبية مدعومة لاستيراد السلع الأساسية والطبية، مع توجيه دفع نقدي مباشر للمواطنين يقدر بحوالي 10 ملايين ريال شهريًا لشراء الاحتياجات الأساسية، وذلك لتعزيز المنافسة في السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
هاني من برلين: إدارة المياه أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين
سانا: تعزيزات جديدة لقوى الأمن الداخلي السوري في طريقها إلى محافظة الحسكة
بوتين يصل إلى الهند لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة
منظمة مالطا لبنان تعزز الأمن الغذائي من خلال مشروع المساعدات الغذائية المبرمجة للطوارئ
محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي

البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي

البنك المركزي الإيراني

عبد الناصر همتي

الرئيس الإيراني

البنك المركزي

الناصر همتي

عبد الناصر

