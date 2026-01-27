إيران تُوسّع صلاحيات المحافظات الحدودية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة

عقد مسعود بيزشكيان اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظي المناطق الحدودية، بحث خلاله سبل رفع القيود البيروقراطية وتعزيز التبادل التجاري مع تلك المحافظات.



وأكد بيزشكيان أن تفعيل برامج تحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية بدأ يُظهر نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُسهم في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين في ظل استمرار الدولية.



من جانبه، كشف عن وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم الغذائي والمعيشي إلى 77 مليون مواطن، مبينًا أن حجم التداول في السوق التجارية للنقد الأجنبي تجاوز 2.25 مليار دولار. كما أشار إلى صرف مبالغ دعم تقدر بنحو 746 تريليون ضمن هذا البرنامج.



يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة حكومية تهدف إلى تخصيص عملة أجنبية مدعومة لاستيراد السلع الأساسية والطبية، مع توجيه دفع نقدي مباشر للمواطنين يقدر بحوالي 10 ملايين ريال شهريًا لشراء الاحتياجات الأساسية، وذلك لتعزيز المنافسة في السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



