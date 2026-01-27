تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
كانت مُقررة اليوم.. البرلمان العراقي يتسلم طلباً بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
27-01-2026
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلم
البرلمان
العراقي
طلباً من الحزبين الكرديين الرئيسيين بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة هو السادس منذ تشكيل العملية السياسية بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.
ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية
العليا
بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق
الدستور
العراقي.
وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين من بين جميع المتنافسين، وهما كل من فؤاد حسين مرشح الحزب
الديمقراطي
الكردستاني، ونزار أميدي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ودعا الإطار التنسيقي الشيعي وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال اجتماع على انفراد أمس لبحث وجهات نظر الوفدين بهدف التوصل إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً واحترام التوقيتات الدستورية وحسم الاستحقاقات الوطنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر الحدث: تأجيل جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد المقبل
Lebanon 24
مصادر الحدث: تأجيل جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد المقبل
27/01/2026 11:33:06
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان العراقي: جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قائمة ولم تؤجل
Lebanon 24
البرلمان العراقي: جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قائمة ولم تؤجل
27/01/2026 11:33:06
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي: الثلاثاء المقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي: الثلاثاء المقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
27/01/2026 11:33:06
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي يحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي يحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
27/01/2026 11:33:06
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الديمقراطي
الجمهوري
ديمقراطي
جمهورية
الدستور
الرئيسي
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
03:30 | 2026-01-27
27/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
Lebanon 24
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
03:20 | 2026-01-27
27/01/2026 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
Lebanon 24
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
03:16 | 2026-01-27
27/01/2026 03:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان
Lebanon 24
وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان
03:05 | 2026-01-27
27/01/2026 03:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث تقارير تلقاها ترامب عن إيران وموعد "الضربة" المُحتملة.. "نيويورك تايمز" تكشف
Lebanon 24
أحدث تقارير تلقاها ترامب عن إيران وموعد "الضربة" المُحتملة.. "نيويورك تايمز" تكشف
02:58 | 2026-01-27
27/01/2026 02:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2026-01-27
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
03:20 | 2026-01-27
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
03:16 | 2026-01-27
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
03:05 | 2026-01-27
وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان
02:58 | 2026-01-27
أحدث تقارير تلقاها ترامب عن إيران وموعد "الضربة" المُحتملة.. "نيويورك تايمز" تكشف
02:40 | 2026-01-27
إيران تُوسّع صلاحيات المحافظات الحدودية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة
فيديو
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 11:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24