كانت مُقررة اليوم.. البرلمان العراقي يتسلم طلباً بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

تسلم طلباً من الحزبين الكرديين الرئيسيين بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للسنوات الأربع المقبلة هو السادس منذ تشكيل العملية السياسية بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق العراقي.وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين من بين جميع المتنافسين، وهما كل من فؤاد حسين مرشح الحزب الكردستاني، ونزار أميدي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.ودعا الإطار التنسيقي الشيعي وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال اجتماع على انفراد أمس لبحث وجهات نظر الوفدين بهدف التوصل إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً واحترام التوقيتات الدستورية وحسم الاستحقاقات الوطنية.