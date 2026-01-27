تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فتح معبر رفح غدا الأربعاء.. هذا ما رجحه مصدر فلسطيني

Lebanon 24
27-01-2026 | 04:46
فتح معبر رفح غدا الأربعاء.. هذا ما رجحه مصدر فلسطيني
توّقع مصدر فلسطيني فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر غدا الأربعاء وذلك "ما لم تطرأ أي معوقات إسرائيلية".

وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين ستخرج من قطاع غزة باتجاه مصر في حال فتح المعبر الأربعاء.

وأشار إلى أن "قوة مراقبة أوروبية موجودة في العريش منذ أيام، وتستعد للدخول إلى معبر رفح في الساعات المقبلة، لترتيب إجراءات الدخول والخروج من خلاله".

كما أفاد المصدر أن أفرادا من الأمن التابع للاستخبارات الفلسطينية بملابس مدنية سيدخلون للمعبر الثلاثاء، بالتزامن من دخول قوة المراقبة الأوروبية، من أجل إجراء الترتيبات اللوجستية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن واشنطن تتوقع فتح المعبر بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد استعادة جثة ران غويلي آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.
 
