فتح معبر رفح غدا الأربعاء.. هذا ما رجحه مصدر فلسطيني

توّقع مصدر فلسطيني فتح معبر بين ومصر غدا الأربعاء وذلك "ما لم تطرأ أي معوقات إسرائيلية".وقال المصدر لـ" عربية"، اليوم الثلاثاء، أن أول دفعة من الجرحى ستخرج من قطاع غزة باتجاه مصر في حال فتح المعبر الأربعاء.وأشار إلى أن "قوة مراقبة أوروبية موجودة في منذ أيام، وتستعد للدخول إلى معبر رفح في الساعات المقبلة، لترتيب إجراءات الدخول والخروج من خلاله".كما أفاد المصدر أن أفرادا من الأمن التابع للاستخبارات بملابس مدنية سيدخلون للمعبر الثلاثاء، بالتزامن من دخول قوة المراقبة الأوروبية، من أجل إجراء الترتيبات اللوجستية.وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف "، إن تتوقع فتح المعبر بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد استعادة جثة ران غويلي آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.