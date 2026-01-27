احتجاجا على تصريحات زيلينسكي.. المجر تستدعي السفير الأوكراني

قرر رئيس الوزراء المجري استدعاء السفير الأوكراني لدى بلاده.



وجاء ذلك على خلفية ما وصفها أوربان بـ"الإهانات والتصريحات التهديدية" الصادرة عن الرئيس الأوكراني ومسؤولين آخرين في .



وأكد أوربان أن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الجانب الأوكراني تشكل جزءا من "حملة منسقة" تهدف إلى التدخل في للمجر، ولا سيما في سياق الانتخابات المقبلة.

واعتبر أن ذلك يعد انتهاكا لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية، وفق ما أورد موقع " ". (إرم نيوز)