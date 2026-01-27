بسبب الأجور.. إضرابات في مستشفيات ألمانيا

ألقى النزاع العمالي حول الأجور في القطاع العام في بظلاله على المرضى في المستشفيات الجامعية في كافة أنحاء البلاد.



وقال متحدث باسم نقابة " " للعاملين في قطاع الخدمات في ، إن العديد من هذه المستشفيات ستظل متأثرة بالإضرابات التحذيرية حتى الأربعاء.



وأضاف أن العديد من المدن تشهد توقفا عن العمل واحتجاجات. (روسيا اليوم)

