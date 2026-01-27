تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بسبب الأجور.. إضرابات في مستشفيات ألمانيا
Lebanon 24
27-01-2026
|
10:20
ألقى النزاع العمالي حول الأجور في القطاع العام في
ألمانيا
بظلاله على المرضى في المستشفيات الجامعية في كافة أنحاء البلاد.
وقال متحدث باسم نقابة "
فيردي
" للعاملين في قطاع الخدمات في
برلين
، إن العديد من هذه المستشفيات ستظل متأثرة بالإضرابات التحذيرية حتى الأربعاء.
وأضاف أن العديد من المدن
الألمانية
تشهد توقفا عن العمل واحتجاجات. (روسيا اليوم)
