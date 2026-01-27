تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بسبب الأجور.. إضرابات في مستشفيات ألمانيا

27-01-2026 | 10:20
ألقى النزاع العمالي حول الأجور في القطاع العام في ألمانيا بظلاله على المرضى في المستشفيات الجامعية في كافة أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في برلين، إن العديد من هذه المستشفيات ستظل متأثرة بالإضرابات التحذيرية حتى الأربعاء.

وأضاف أن العديد من المدن الألمانية تشهد توقفا عن العمل واحتجاجات. (روسيا اليوم)
