عربي-دولي

وفاة 3 سياح فرنسيين بعد انقلاب قارب في سلطنة عُمان

Lebanon 24
27-01-2026 | 10:46
A-
A+
وفاة 3 سياح فرنسيين بعد انقلاب قارب في سلطنة عُمان
وفاة 3 سياح فرنسيين بعد انقلاب قارب في سلطنة عُمان photos 0
قالت سلطنة عُمان، إنّ 3 سياح قتلوا وأصيب اثنان بعد انقلاب قارب كان يقل 25 سائحاً فرنسياً.

وقالت شرطة عمان السلطانية، إنّ طواقم الإسعاف التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف انتقلت إلى الموقع، وأن التحقيقات انطلقت لمعرفة الملابسات. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
اجتماع فرنسي - أميركي- سعودي في باريس بمشاركة قائد الجيش وعون الى سلطنة عمان
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... قتلى ومفقودون جراء إنقلاب قارب في نيجيريا
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عُمان سيزور طهران مطلع الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين (تسنيم)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان تدعو إلى احتواء التصعيد في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-01-27
Lebanon24
13:08 | 2026-01-27
Lebanon24
12:43 | 2026-01-27
Lebanon24
12:41 | 2026-01-27
Lebanon24
12:13 | 2026-01-27
Lebanon24
12:00 | 2026-01-27
فيديو
