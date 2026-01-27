وفاة 3 سياح فرنسيين بعد انقلاب قارب في سلطنة عُمان

قالت سلطنة ، إنّ 3 سياح قتلوا وأصيب اثنان بعد انقلاب قارب كان يقل 25 سائحاً فرنسياً.



وقالت ، إنّ طواقم الإسعاف التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف انتقلت إلى الموقع، وأن التحقيقات انطلقت لمعرفة الملابسات. (الامارات 24)

