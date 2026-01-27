ترامب: أجريت حوارًا رائعًا مع الرئيس السوري

اشار الرئيس الأميركي ،مساء اليوم الثلاثاء، أن "أمورًا جيدة للغاية تحدث بشأن وروسيا".



من جهة أخرى، أعلن أن "كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات أعيدوا إلى إِسرائيل"، مضيفًا: "أجريت حوارًا رائعًا مع الرئيس السوري ".



كما لفت إلى أن "حدودنا كانت مفتوحة أمام المجرمين واليوم باتت مؤمنة".

