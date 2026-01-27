لمواجهة روسيا... الناتو يستعد لـ "حرب القطب الشمالي"

كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" عن تحركات مكثفة يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستعداد لاحتمالات المواجهة في القطب ، مدفوعاً بضغوط من الدول الإسكندنافية التي تطالب بوضع المنطقة على رأس أولويات الحلف لمواجهة الحشد العسكري الروسي المتزايد.





وحذر النرويجي، سانفيك، من أن القطب الشمالي يمثل أقصر مسار للطيران بالنسبة للمقذوفات الروسية المنطلقة من شبه كولا، موطن أكبر الترسانات النووية في العالم، باتجاه المدن الأمريكية الكبرى. وأوضح أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات قد يستغرق 18 دقيقة فقط للوصول إلى هدفه بسرعة 7 كيلومترات في الثانية، مؤكداً أن الدفاع عن هذه المنطقة هو دفاع مباشر عن ، ولندن، وباريس، وبرلين.





تسيطر حالياً على نحو نصف المساحة اليابسة والمياه في القطب الشمالي، وتدير أكثر من 40 منشأة عسكرية تشمل مطارات ومحطات رادار وموانئ. ويشكل القطب ركيزة أساسية في العقيدة النووية لموسكو، حيث يضم "الأسطول الشمالي" 6 غواصات نووية استراتيجية، بالإضافة إلى استمرار تجارب الصواريخ النووية مثل صاروخ "بوريفيستنيك" في أرخبيل نوفايا زيمليا.





وبموازاة التفاهمات بين الرئيس والأمين العام للناتو مارك روتي حول أمن المنطقة، يستعد الحلف لإطلاق مناورات "الاستجابة الباردة" في مارس القادم بمشاركة 25 ألف جندي (بينهم 4 آلاف أمريكي) في شمال النرويج، للتدريب على القتال في ظروف شتوية قاسية.





وتتركز أنظار الحلف على منطقتين بحريتين حاسمتين:



1. فجوة "جيوك": بين غرينلاند وآيسلندا وبريطانيا.

2. فجوة "الدب": بين أرخبيل سفالبارد والنرويج، والتي تراقبها أوسلو بطائرات "بي-8" وغواصات متطورة لمنع التسلل الروسي.



إلى جانب التهديد الروسي، تبرز كلاعب جديد بعد إعلان نفسها دولة "قريبة من القطب الشمالي"، وسط ذوبان الجليد الذي قد يفتح طرقاً تجارية جديدة (طريق البحر الشمالي) ويجعل المنطقة محوراً للتنافس على موارد النفط والغاز والتعدين.

(فايننشال تايمز)