ستارمر: المملكة المتحدة لن تضطر للاختيار بين الولايات المتحدة والصين

أكد رئيس الوزراء ، كير ستارمر، أن المتحدة لن تجبَرعلى بين والصين، مشيراً إلى وجود «فرص كبيرة» أمام الشركات ، وذلك قبيل زيارته إلى ، الأربعاء. ونفى ستارمر، في مقابلة أجراها مع وكالة «بلومبرغ» أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات مع على حساب علاقات المملكة المتحدة بأميركا، التي تعد أقرب حلفائها.

وأكد ستارمر أن بإمكان المملكة المتحدة لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ من دون إثارة غضب الرئيس الأميركي أو الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة، رافضاً فكرة الاضطرار إلى إجراء مقايضات في التعامل مع البلدين.

وقال ستارمر: «لدينا علاقات وثيقة للغاية مع الولايات المتحدة - وبالطبع نرغب في ذلك - وسنحافظ على هذا التعاون، سواء في مجال الأعمال أو على صعيد الأمن والدفاع»، مؤكداً أن يمكنها الاستفادة «من أفضل ما في العالمين»