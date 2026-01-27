بن سلمان يؤكد لبزشكيان: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران

أكد ولي السعودي الأمير سلمان خلال اتصال الرئيس مسعود بزشكيان به"على موقف في احترام سيادة ، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضدها أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".وشدد بن سلمان على "دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبه، أوضح بزشكيان خلال الاتصال "مستجدات الأوضاع في إيران، واستعرض جهود الحكومة في هذا الشأن، كما استعرض مستجدات المباحثات بشأن الملف "، حسبما نقلت "واس".وأعرب بزشكيان عن "شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وجاء الاتصال في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين وواشنطن بسبب الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وتكرار الرئيس الأميركي لتهديداته بتوجيه ضربات عسكرية.