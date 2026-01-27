تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

Lebanon 24
27-01-2026 | 23:20
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا ان الرئيس فولوديمير زيلينسكي مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة القضايا العالقة لحلها.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "يوروبيان برافدا" أن "روسيا تشكّل عقبة أمام عملية السلام".

وأضاف سيبيغا أن أوكرانيا "تعوّل على توقيع خطة سلام من عشرين بندا، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأنها، نظرا لأن أكثر القضايا حساسية، وهما قضية الأراضي ومحطة زابوروجيا النووية، لا تزال عالقة".

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي على قطار في منطقة خاركيف ارتفعت إلى خمسة.

وفي المقابل، أكدت وكالة "تاس" الروسية سقوط جريح جرّاء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مبنى سكنيا في منطقة بريانسك.


زيلينسكي يعلن انه مستعد للقاء بوتين "بأي شكل"
الكرملين: بوتين وترمب سيتحدثان مجددا بعد لقاء الرئيس الأميركي مع زيلينسكي
زيلينسكي: وفد أوكراني يستعد للقاء مبعوثي ترامب في الولايات المتحدة
بلومبرغ: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو للقاء بوتين قريبا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وكالة الأنباء

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

الأوكرانية

أوكرانيا

