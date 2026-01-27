زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

أكد الأوكراني أندريه سيبيغا ان الرئيس فولوديمير زيلينسكي مستعد للقاء ومناقشة العالقة لحلها.



واعتبر وزير الخارجية الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "يوروبيان برافدا" أن " تشكّل عقبة أمام عملية السلام".



وأضاف سيبيغا أن "تعوّل على توقيع خطة سلام من عشرين بندا، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأنها، نظرا لأن أكثر القضايا حساسية، وهما قضية الأراضي ومحطة زابوروجيا النووية، لا تزال عالقة".



إلى ذلك، قالت ، اليوم الأربعاء، إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي على قطار في منطقة خاركيف ارتفعت إلى خمسة.



وفي المقابل، أكدت وكالة "تاس" الروسية سقوط جريح جرّاء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مبنى سكنيا في منطقة بريانسك.







Advertisement