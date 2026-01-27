قضايا تعيق خطة السلام بين روسيا واوكرانيا.. اليكم التفاصيل

نقل الأوكراني أندريه سيبيغا، عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء ومناقشة العالقة لحلها.



واعتبر وزير الخارجية الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "يوروبيان برافدا"، أن " تشكّل عقبة أمام عملية السلام". وأضاف أن "تعوّل على توقيع خطة سلام من عشرين بندا، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأنها، نظرا لأن أكثر القضايا حساسية، وهما قضية الأراضي ومحطة زابووتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات من منطقتي دونيتسك ولوغانسك.



وتعد محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في ، تحت سيطرة القوات الروسية منذ آذار 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.



وكان زيلينسكي دعا مرارا في السابق إلى عقد لقاء مع ، في حين تبدي تحفظا مستمرا على ذلك.روجيا النووية، لا تزال عالقة".

