تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
7
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قضايا تعيق خطة السلام بين روسيا واوكرانيا.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
27-01-2026
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل
وزير الخارجية
الأوكراني أندريه سيبيغا، عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ومناقشة
القضايا
العالقة لحلها.
واعتبر وزير الخارجية الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "يوروبيان برافدا"، أن "
روسيا
تشكّل عقبة أمام عملية السلام". وأضاف أن
أوكرانيا
"تعوّل على توقيع خطة سلام من عشرين بندا، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأنها، نظرا لأن أكثر القضايا حساسية، وهما قضية الأراضي ومحطة زابووتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات
الأوكرانية
من منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وتعد محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في
أوروبا
، تحت سيطرة القوات الروسية منذ آذار 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.
وكان زيلينسكي دعا مرارا في السابق إلى عقد لقاء مع
الرئيس الروسي
، في حين تبدي
موسكو
تحفظا مستمرا على ذلك.روجيا النووية، لا تزال عالقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي لبلومبرغ: تركيا لا تزال مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
الرئيس التركي لبلومبرغ: تركيا لا تزال مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا
28/01/2026 09:10:35
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كالاس: جهود السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تدخل مرحلة حاسمة
Lebanon 24
كالاس: جهود السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تدخل مرحلة حاسمة
28/01/2026 09:10:35
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوكراني: بدء الاجتماع بين الوفدين الأميركي والأوكراني بشأن خطة السلام
Lebanon 24
مسؤول أوكراني: بدء الاجتماع بين الوفدين الأميركي والأوكراني بشأن خطة السلام
28/01/2026 09:10:35
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعيق تحقيق السلام بتأجيل تسوية قضية الأراضي
Lebanon 24
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعيق تحقيق السلام بتأجيل تسوية قضية الأراضي
28/01/2026 09:10:35
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وزير الخارجية
فلاديمير بوتي
الأوكرانية
اوكرانيا
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا.. اليكم ما جرى في المكتب البيضاوي
Lebanon 24
بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا.. اليكم ما جرى في المكتب البيضاوي
02:00 | 2026-01-28
28/01/2026 02:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اقتحام فندق في نيويورك.. اعتقال عشرات المتظاهرين
Lebanon 24
بعد اقتحام فندق في نيويورك.. اعتقال عشرات المتظاهرين
01:42 | 2026-01-28
28/01/2026 01:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعياً" في التعامل مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعياً" في التعامل مع الولايات المتحدة
01:41 | 2026-01-28
28/01/2026 01:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتعلت النيران في طائرته المستأجرة.. وفاة نائب رئيس وزراء ولاية هندية
Lebanon 24
اشتعلت النيران في طائرته المستأجرة.. وفاة نائب رئيس وزراء ولاية هندية
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 01:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى
Lebanon 24
الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى
00:50 | 2026-01-28
28/01/2026 12:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:10 | 2026-01-27
27/01/2026 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
05:05 | 2026-01-27
27/01/2026 05:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2026-01-28
بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا.. اليكم ما جرى في المكتب البيضاوي
01:42 | 2026-01-28
بعد اقتحام فندق في نيويورك.. اعتقال عشرات المتظاهرين
01:41 | 2026-01-28
رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعياً" في التعامل مع الولايات المتحدة
01:00 | 2026-01-28
اشتعلت النيران في طائرته المستأجرة.. وفاة نائب رئيس وزراء ولاية هندية
00:50 | 2026-01-28
الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى
23:48 | 2026-01-27
نتنياهو: نخطط لإعادة فتح معبر رفح بشكل محدود في الاتجاهين
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24