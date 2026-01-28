الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى

أدت ضربات جوية روسية استهدفت محيط العاصمة إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية، فجر الأربعاء.



وقال ميكولا كالاشنيك، العسكرية الإقليمية لكييف، في منشور على " ": "في بلدة بيلوغورودسكا، لقي اثنان من أبناء وطننا، رجل وامرأة، مصرعهما جراء الهجوم"، مضيفاً أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا وجرى إسعافهم.

وكانت ضربات روسية شُنت، ليل الثلاثاء، قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في أنحاء ، بينهم خمسة أشخاص كانوا على متن قطار عندما تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، وفقاً للسلطات الأوكرانية.



وكان الرئيس الأوكراني قد صرح بأن القصف يقوض جهود السلام، وحض الحلفاء على تكثيف الضغط على لإنهاء الحرب.



ومنذ اجتماع المفاوضين والأوكرانيين في ، الأسبوع الماضي، برعاية أميركية، لم تتوقف الروسية الدامية التي تسببت أيضاً بانقطاع الكهربائي عن العديد من الأوكرانيين في ظل درجات حرارة تحت الصفر.