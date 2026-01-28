تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
28-01-2026 | 00:50
A-
A+
الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى
الغارات الروسية مستمرة على محيط كييف.. وسقوط قتلى وجرحى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدت ضربات جوية روسية استهدفت محيط العاصمة الأوكرانية إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية، فجر الأربعاء.

وقال ميكولا كالاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف، في منشور على "تليغرام": "في بلدة بيلوغورودسكا، لقي اثنان من أبناء وطننا، رجل وامرأة، مصرعهما جراء الهجوم"، مضيفاً أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا وجرى إسعافهم.
وكانت ضربات روسية شُنت، ليل الثلاثاء، قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في أنحاء أوكرانيا، بينهم خمسة أشخاص كانوا على متن قطار عندما تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، وفقاً للسلطات الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح بأن القصف يقوض جهود السلام، وحض الحلفاء على تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.

ومنذ اجتماع المفاوضين الروس والأوكرانيين في الإمارات، الأسبوع الماضي، برعاية أميركية، لم تتوقف الغارات الروسية الدامية التي تسببت أيضاً بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأوكرانيين في ظل درجات حرارة تحت الصفر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خروج قطار عن مساره في المكسيك وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: أكثر من 320 منزلا في كييف ومحيطها بلا كهرباء بسبب الغارات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: قتيلان بقصف روسي في محيط كييف
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: قتيل و4 جرحى في هجوم روسي جديد على العاصمة الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

رئيس الإدارة

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

الإمارات

تليغرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:42 | 2026-01-28
Lebanon24
01:41 | 2026-01-28
Lebanon24
01:00 | 2026-01-28
Lebanon24
23:59 | 2026-01-27
Lebanon24
23:48 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24