اشتعلت النيران في طائرته المستأجرة.. وفاة نائب رئيس وزراء ولاية هندية

ذكرت قنوات تلفزيونية أن باوار وزراء ولاية مهاراشترا بغرب لقي حتفه، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران في طائرته المستأجرة.



وأظهر مقطع فيديو أعمدة الدخان تتصاعد من بعض حطام الطائرة المحترق، والذي تناثر في حقل مفتوح.



وقالت إن طائرة باوار، التي كانت قادمة من مومباي العاصمة المالية للبلاد، حاولت الهبوط اضطرارياً في مدينة باراماتي بالولاية.

