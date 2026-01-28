وسط مخاوف من هجوم على طالبان.. الآلاف يفرون من شمال غرب باكستان

فر أكثر من 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من منطقة نائية في باكستان قرب الحدود مع بسبب مخاوف من عملية عسكرية محتملة ضد حركة باكستان، وفقا لما ذكره سكان ومسؤولون، الثلاثاء.



ونفى خواجة محمد عاصف صحة هذا الإدعاء من قبل السكان والسلطات الإقليمية، مؤكدا أنه لا توجد أي عملية عسكرية جارية أو مخططة في منطقة بمحافظة خيبر بختونخوا.

خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد إن الطقس القاسي، وليس الإجراءات العسكرية، هو ما دفع السكان للهجرة.



وجاءت تصريحات عاصف بعد أسابيع من بدء السكان بمغادرة تيرا خشية عملية عسكرية محتملة.



وبدأ النزوح بعد شهر من دعوات عبر مكبرات الصوت في المساجد للسكان بمغادرة تيرا بحلول 23 كانون الثاني لتجنب القتال المحتمل.



وفي آب الماضي، شنت باكستان عملية عسكرية ضد طالبان باكستان في منطقة باجاو شمال غرب البلاد، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.