تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط مخاوف من هجوم على طالبان.. الآلاف يفرون من شمال غرب باكستان

Lebanon 24
28-01-2026 | 02:20
A-
A+
وسط مخاوف من هجوم على طالبان.. الآلاف يفرون من شمال غرب باكستان
وسط مخاوف من هجوم على طالبان.. الآلاف يفرون من شمال غرب باكستان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فر أكثر من 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من منطقة نائية في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان بسبب مخاوف من عملية عسكرية محتملة ضد حركة طالبان باكستان، وفقا لما ذكره سكان ومسؤولون، الثلاثاء.

ونفى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد عاصف صحة هذا الإدعاء من قبل السكان والسلطات الإقليمية، مؤكدا أنه لا توجد أي عملية عسكرية جارية أو مخططة في منطقة تيرا بمحافظة خيبر بختونخوا.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد إن الطقس القاسي، وليس الإجراءات العسكرية، هو ما دفع السكان للهجرة.

وجاءت تصريحات عاصف بعد أسابيع من بدء السكان بمغادرة تيرا خشية عملية عسكرية محتملة.

وبدأ النزوح بعد شهر من دعوات عبر مكبرات الصوت في المساجد للسكان بمغادرة تيرا بحلول 23 كانون الثاني لتجنب القتال المحتمل.

وفي آب الماضي، شنت باكستان عملية عسكرية ضد طالبان باكستان في منطقة باجاو شمال غرب البلاد، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طالبان تُلمّح: هل تقف "استخبارات باكستان" وراء هجوم قرب البيت الأبيض؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي: 7 جرحى في هجوم مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني شمال غرب موسكو
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الروس المقيمين في ضواحي موسكو إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من عودة الفوضى إلى اللاذقية وسط تدخل الجيش وقوى الأمن
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الوزير

وزير الدفاع

الباكستاني

أفغانستان

شمال غرب

طالبان

محمد ع

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-01-28
Lebanon24
05:40 | 2026-01-28
Lebanon24
05:30 | 2026-01-28
Lebanon24
05:10 | 2026-01-28
Lebanon24
05:05 | 2026-01-28
Lebanon24
04:45 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24