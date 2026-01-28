بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.. ايران تعدم شخصا جديدا



أعدمت السلطات اليوم الأربعاء شخصا بتهمة التخابر لصالح ، وفقما ذكرت وكالة "ميزان" التابعة ‌للسلطة القضائية، موضحة أن ‌اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.



وأعدمت ⁠إيران، التي تخوض إحدى حروب الظل مع إسرائيل ‌منذ عقود، الكثير من الأشخاص الذين تتهمهم بالتواصل مع جهاز الاستخبارات وتسهيل عملياته في البلاد.



وقالت وكالة "ميزان" "جرى إعدام حميد ‍رضا ثابت إسماعيلي بور الذي اعتُقل في 29 نيسان 2025 بتهمة التجسس ‍والتعاون ⁠الاستخباراتي لصالح جهاز مخابرات معاد (‍الموساد) من خلال نقل وثائق ومعلومات سرية، وذلك بعد تأكيد الحكم من ‌ ‍ووفقا للإجراءات القانونية".









