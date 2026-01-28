بعد اعتقاله.. قاضٍ أميركي يمنع مؤقتاً ترحيل طفل يبلغ 5 سنوات

أصدر قاض أميركي قرارا بوقف ترحيل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مؤقتا، بعد أن أثار اعتقاله من قبل عناصر والجمارك الأميركية في مينيابوليس، الأسبوع الماضي، غضبا شعبيا واسعا.



وألقي القبض على الطفل ليام كونيخو ووالده أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء من ، في 20 كانون الثاني.



وكانت لقطات للطفل يبدو فيها مذعورا خلال محاولة إلقاء القبض على والده قد أثارت غضبا عارما في ولاية .



