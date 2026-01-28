ترامب لم يتخذ قراراً بشأن إيران.. هذا ما كشفته شبكة CNN

كشفت مصادر مطلعة لشبكة " إن" CNN انه لا يزال الرئيس الأميركي يدرس خياراته بشأن الإجراء الذي قد تتخذه تجاه ، إن وُجد، ولا توجد أي مؤشرات على اتخاذ أي قرار حتى الآن.



وستجري القوات الأميركية مناورات جوية لعدة أيام في ، في إطار تعزيز لوجودها العسكري في المنطقة وسط تصاعد التوترات مع إيران.



وبحسب ما أوردته "سي إن إن"، ستُمكّن هذه المناورات الطيارين من إثبات قدرتهم على الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات جوية قتالية في ظل ظروف صعبة، بأمان ودقة و"بالتنسيق مع شركائنا"، وفقاً لبيان صادر عن الفريق فرانس، قائد الأميركية للقوات الجوية وقائد المشتركة.



ويأتي هذا الإعلان بعد تحذير من أن "أسطولاً" يتجه نحو إيران، وتهديده بتدخل عسكري محتمل ضد على خلفية حملة قمع ضد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام.



وقد وصلت بالفعل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الضاربة، وفقًا لبيان نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الاثنين، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وغرب ووسطها.















