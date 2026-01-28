تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب لم يتخذ قراراً بشأن إيران.. هذا ما كشفته شبكة CNN

Lebanon 24
28-01-2026 | 03:40
ترامب لم يتخذ قراراً بشأن إيران.. هذا ما كشفته شبكة CNN
ترامب لم يتخذ قراراً بشأن إيران.. هذا ما كشفته شبكة CNN photos 0
كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" CNN انه لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خياراته بشأن الإجراء الذي قد تتخذه الولايات المتحدة تجاه إيران، إن وُجد، ولا توجد أي مؤشرات على اتخاذ أي قرار حتى الآن. 

وستجري القوات الأميركية مناورات جوية لعدة أيام في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز واشنطن لوجودها العسكري في المنطقة وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وبحسب ما أوردته "سي إن إن"، ستُمكّن هذه المناورات الطيارين من إثبات قدرتهم على الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات جوية قتالية في ظل ظروف صعبة، بأمان ودقة و"بالتنسيق مع شركائنا"، وفقاً لبيان صادر عن الفريق ديريك فرانس، قائد القيادة المركزية الأميركية للقوات الجوية وقائد القوات الجوية المشتركة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحذير الرئيس ترامب من أن "أسطولاً" يتجه نحو إيران، وتهديده بتدخل عسكري محتمل ضد طهران على خلفية حملة قمع ضد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام.

وقد وصلت بالفعل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الضاربة، وفقًا لبيان نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الاثنين، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وغرب آسيا ووسطها.

 




