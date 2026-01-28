إيران تُهدد أميركا: أي "مغامرة" ستكلفها خسائر فادحة

حذر الأدميرال ، اليوم الأربعاء، من ان "أي مغامرة تقدم عليها أميركا ستلحق بها خسائر فادحة".



ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن سياري قوله إن "عندما لا يحقق العدو نتائج ملموسة عبر التدابير العسكرية، فإنه يُواصل الضغط في مجال الحرب والهجينة؛ لكننا لسنا مبتدئين في هذا الصدد".



وأضاف: "الحل لمواجهة خدع العدو في الوضع الحالي هو الوحدة والتماسك والتنسيق والتآزر والدعم المتبادل".

وفي رده على سؤال حول استعراض للقوة العسكرية من خلال نشر حاملات الطائرات، قال سياري: "تسعى إلى تطبيق دبلوماسية السفن الحربية منذ عام 1981. إنها تحاول ترهيب الطرف الآخر بنشر سفن ضخمة ومعدات واسعة النطاق، وإيهام العدو بقدرتها على إلحاق الضرر".



وتابع: "لا ينبغي أن يدفعنا إظهارهم وصول أسطول ثم إضافة أسطول آخر إلى ارتكاب خطأ في الحسابات. فإذا حدث عدوان، فكونوا على يقين أنهم سيتكبدون خسائر فادحة".



