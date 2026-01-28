عن مستقبل بشار الأسد في روسيا... ماذا قال الكرملين اليوم؟

أعلن أنّ الرئيس الروسيّ سيبحث التعاون الاقتصادي والأوضاع في المنطقة مع نظيره السوري اليوم.

وأكّد الكرملين أنّ العلاقات مع تتطوّر بشكل نشط بعد تغيير القيادة.

وعن مستقبل الرئيس السوريّ السابق ، قال "لن نُعلّق على هذا الأمر".

وأضاف الكرملين أنّه "سيتمّ مناقشة مستقبل القوات الروسية في سوريا خلال المحادثات مع الرئيس السوريّ".