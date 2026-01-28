تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أميركا تحشد ضدّ إيران... هل اقتربت الحرب؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:00
A-
A+
أميركا تحشد ضدّ إيران... هل اقتربت الحرب؟
أميركا تحشد ضدّ إيران... هل اقتربت الحرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن منطقة الشرق الأوسط تشهد في الأسابيع الأخيرة تحركات عسكرية أميركية لافتة، تعكس مستوى متقدما من القلق في واشنطن إزاء تصاعد التوتر مع إيران، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وارتفاع منسوب المخاطر الأمنية.

ووفق مصادر عسكرية وإعلامية متطابقة، دفعت الولايات المتحدة بحزمة من التعزيزات العسكرية النوعية إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وطمأنة الحلفاء، بالتوازي مع إرسال رسائل واضحة إلى طهران.
 
وفي مقدمة هذه التحركات، شق أسطول حربي أميركي إضافي طريقه نحو الشرق الأوسط، يتضمن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة، التي تضم مدمرات وطرادات مزودة بأنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة.

وتُعد حاملة الطائرات إحدى أهم أدوات القوة الأميركية، لما توفره من قدرة على تنفيذ عمليات جوية مكثفة، وضرب أهداف برية وبحرية، إلى جانب دورها المحوري في الردع العسكري والاستجابة السريعة لأي تصعيد محتمل.
 
بالتوازي مع الحضور البحري، أكدت مصادر عسكرية وصول نحو 5700 جندي أميركي إضافي إلى نطاق عمليات "سنتكوم"، في خطوة تعزز الجاهزية القتالية وتمنح القيادة الأميركية مرونة أكبر في إدارة أي سيناريو طارئ.

كما شملت التحركات العسكرية نشر ثلاث سفن ساحلية أميركية إضافية في المنطقة، وهي سفن مصممة للعمل في المياه الضحلة وتأمين الممرات البحرية الحساسة، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يُعد شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية.
 
ولم تقتصر التعزيزات على القوات القتالية فقط، إذ رُصد تحريك طائرات نقل عسكرية ثقيلة تحمل إمدادات لوجستية ومعدات عسكرية إلى قواعد أميركية في الشرق الأوسط. ويشير هذا النشاط اللوجستي المكثف إلى استعدادات طويلة الأمد، وليس مجرد تحرك رمزي أو مؤقت.

ويرى خبراء عسكريون أن تعزيز القدرات اللوجستية يُعد مؤشرا أساسيا على جدية أي انتشار عسكري، إذ يضمن استدامة العمليات وقدرة القوات على التحرك بسرعة وفاعلية.
 
وعلى الصعيد الجوي، أعلنت مصادر عن نشر مقاتلات أميركية إضافية من طراز F-15 إيغل في المنطقة، وهي من أكثر الطائرات فاعلية في مهام التفوق الجوي والهجمات الدقيقة بعيدة المدى.

ويحمل هذا الانتشار رسالة ردع واضحة، في ظل تزايد المخاوف من استهداف المصالح الأميركية أو حلفائها، سواء عبر هجمات مباشرة أو من خلال وكلاء إقليميين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا تحشد عسكريّاً وتستعدّ... هل اقتربت الضربة ضدّ إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الحرب الروسية ضدّ "حلف الناتو"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السيناريوهات المحتملة لمشاركة أميركا في الحرب الإسرائيلية ضد إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

مضيق هرمز

واشنطن

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:57 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:57 | 2026-01-28
Lebanon24
08:52 | 2026-01-28
Lebanon24
08:30 | 2026-01-28
Lebanon24
08:15 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24