Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عن الردّ الإيرانيّ على أيّ قصفٍ أميركيّ... مصدر من طهران: هذا ما سنستهدفه

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:40
عن الردّ الإيرانيّ على أيّ قصفٍ أميركيّ... مصدر من طهران: هذا ما سنستهدفه
عن الردّ الإيرانيّ على أيّ قصفٍ أميركيّ... مصدر من طهران: هذا ما سنستهدفه photos 0
اعتبر مصدر إيراني أنه "نظراً إلى الحشد العسكري للعدوّ، فالتفاوض ليس أولويتنا بل الدفاع الحاسم هو في مقدمة الأولويات".
 
وقال المصدر لـ"الميادين": "سنرفع جاهزيتنا الدفاعية في مواجهة التحشيد العسكري الأميركي إلى أعلى مستوى".
 
وأضاف: "إذا أراد الأميركيون المفاوضات من دون تحديد نتائجها سلفاً فإيران ستقبل بها قطعاً". 
 
وتابع قائلاً: "نأخذ احتمال الحرب على محمل الجد ولا يمكننا الانشغال برسائل الولايات المتحدة". 
 
وقال المصدر: "سنستهدف القاعدة نفسها والنقطة نفسها التي تنطلق منها عمليات جوية ضدنا ولن نتعرض للدول لأننا لا نعدها دولاً معادية". 
 
وأضاف: "الولايات المتحدة لا تستطيع إجبارنا على التفاوض من خلال التحشيد العسكري". 
 
واعتبر أن "العمل العسكري ليس خياراً سهلاً بالنسبة للولايات المتحدة لأنهم يعلمون أن رد إيران سيكون مناسباً وليس مجرد رد متناسب". 
 
وأضاف: "لقد صمم ردنا بطريقة تجعلهم لا يفكروا مجدداً حتى في شن هجمات محدودة". 
