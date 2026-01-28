تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"

Lebanon 24
28-01-2026 | 08:52
نتنياهو: أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً
نتنياهو: أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً photos 0
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، مَن وصفهم بـ"أعداء إسرائيل"، بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا في حال شنّوا هجمات ضدها، خلال كلمته في جنازة آخر رهينة تمت استعادة رفاته من غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال نتنياهو مخاطبا المشيعين في جنازة ران غفيلي الذي أُعيدت رفاته إلى إسرائيل الاثنين: "نحن عازمون على استكمال مهامنا؛ نزع سلاح حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وسننجح في ذلك. وليعلم أعداؤنا أن كلَّ من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية". (إرم نيوز) 
 
 
