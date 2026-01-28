نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"

حذّر الأربعاء، مَن وصفهم بـ"أعداء "، بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا في حال شنّوا هجمات ضدها، خلال كلمته في جنازة آخر رهينة تمت استعادة رفاته من غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.



وقال مخاطبا المشيعين في جنازة ران غفيلي الذي أُعيدت رفاته إلى إسرائيل الاثنين: "نحن عازمون على استكمال مهامنا؛ نزع سلاح وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وسننجح في ذلك. وليعلم أعداؤنا أن كلَّ من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية". (إرم نيوز)

