تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الحرب الحمراء"... ما هي خطّة أميركا لاحتلال كندا؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:00
A-
A+
الحرب الحمراء... ما هي خطّة أميركا لاحتلال كندا؟
الحرب الحمراء... ما هي خطّة أميركا لاحتلال كندا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانيّة قالت إنّ الولايات المتحدة كانت وضعت خطة سرية لغزو كندا عام 1930، تعرف باسم خطة الحرب الحمراء، في إطار حرب افتراضية مع بريطانيا تهدف إلى منعها من الحصول على أي موطئ قدم في أميركا الشمالية. 

وكانت الخطة تنص على استخدام الغاز السام، وقطع الكابلات البحرية، وتدمير الجسور والسكك الحديدية، واحتلال المدن الكبرى لسحق أي مقاومة مدنية، مع الاعتماد على قوات برية وهبوط بري وجوي واعتقالات جماعية، مع توقع سقوط  كندا في غضون أيام قليلة، بحسب الصحيفة.

وأضاف التقرير أن هذه الخطة، التي كانت تعتبر مجرد خطأ تاريخي، عادت لتكتسب صلة جديدة في ظل التحول العدواني للسياسة الخارجية الأميركية، مع سعي واشنطن لتعزيز هيمنتها الإقليمية ومواجهة كل من الأعداء والحلفاء.

وأشار التقرير إلى أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك محاولة السيطرة على فنزويلا وتهديداته بغزو غرينلاند، أعادت إلى الواجهة المخاوف الكندية من إمكانية تعرضها لغزو أميركي، رغم العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين.

وأوضح خبراء كنديون، مثل توماس هوفر-ديكسون الباحث في مؤسسة كاسكيد، أن "الخطة التاريخية تسلط الضوء على هشاشة تحالفات كندا مع الولايات المتحدة، وأن البلاد تعتمد على ودّ وحسن نية جارها منذ عقود".

وأضافوا أن "الأفكار التي تقول إن القوة هي الحقّ، كانت دائما جزءا من الثقافة الأمريكية الكامنة، وقد عادت لتظهر من جديد".

ولفت التقرير إلى أن الحكومة  الكندية اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها الدفاعية، بما في ذلك تدريب الموظفين المدنيين والعسكريين على استخدام الأسلحة والطائرات دون طيار، وتوسيع الاحتياطي التكميلي للقوات الكندية من نحو 4,384 شخصاً إلى نحو 300 ألف عسكري، في حال نشوب صراع محتمل.


وقالت الصحيفة إن المخاوف تتعلق أيضاً بمحاولات ترامب استغلال النزاعات الداخلية أو الاستفتاءات الإقليمية، مثل احتمال استخدام نتائج استفتاء انفصالي في ألبرتا ذريعة لتبرير تدخل عسكري أو ضم الأراضي إلى الولايات المتحدة؛ ما أثار تحذيرات سياسية واقتصادية حادة داخل كندا. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع لـ"بلومبرغ": أوكرانيا أرسلت خطة السلام المُعدّلة لإنهاء الحرب مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي "خطة نتنياهو" في الضفة؟ اليكم ما كشفته التقارير الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون في واشنطن: هذا ما يقوم به "حزب الله" في أميركا اللاتينيّة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السيناريوهات المحتملة لمشاركة أميركا في الحرب الإسرائيلية ضد إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمريكية

البريطاني

بريطانيا

الشمالي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-28
Lebanon24
11:00 | 2026-01-28
Lebanon24
10:35 | 2026-01-28
Lebanon24
10:30 | 2026-01-28
Lebanon24
10:22 | 2026-01-28
Lebanon24
10:15 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24