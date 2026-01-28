تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في رسالة إلى مجلس الأمن.. إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" في حال تعرضت لهجوم

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:23
في رسالة إلى مجلس الأمن.. إيران تحذر من عواقب خارجة عن السيطرة في حال تعرضت لهجوم
في رسالة إلى مجلس الأمن.. إيران تحذر من عواقب خارجة عن السيطرة في حال تعرضت لهجوم photos 0
شدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على ان الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية أي عواقب خارجة عن السيطرة تنجم عن أي عمل عدواني ضدها.

وقال إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن إيران "تبلّغ المجلس بأنها تواجه تهديدا أميركيا واضحا باستخدام القوة ضدها".

وتابع: "نطالب بإنهاء جميع التهديدات والأعمال غير القانونية التي تُزعزع استقرار إيران".

وشدد على أنه "في حال وقوع أي هجوم، ستتخذ إيران جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها".

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ربما يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها".

وأكد قاليباف أن طهران "منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة لكن بشرط أن تكون المحادثات جادة".
مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإيراني محمد

دونالد ترامب

الأمن الدولي

مجلس الشورى

مجلس الأمن

