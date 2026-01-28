في رسالة إلى مجلس الأمن.. إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" في حال تعرضت لهجوم

شدد السفير لدى ، أمير سعيد إيرواني، على ان ستتحمل مسؤولية أي عواقب خارجة عن السيطرة تنجم عن أي عمل عدواني ضدها.



وقال إيرواني في رسالة إلى ، إن "تبلّغ المجلس بأنها تواجه تهديدا أميركيا واضحا باستخدام القوة ضدها".



وتابع: "نطالب بإنهاء جميع التهديدات والأعمال غير القانونية التي تُزعزع استقرار إيران".



وشدد على أنه "في حال وقوع أي هجوم، ستتخذ إيران جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها".



وكان رئيس باقر قاليباف قد قال في مقابلة مع شبكة " إن" الأميركية، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي "ربما يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها".



وأكد قاليباف أن "منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة لكن بشرط أن تكون المحادثات جادة".



