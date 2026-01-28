تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في رسالة إلى مجلس الأمن.. إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" في حال تعرضت لهجوم
Lebanon 24
28-01-2026
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد السفير
الإيراني
لدى
الأمم المتحدة
، أمير سعيد إيرواني، على ان
الولايات المتحدة
ستتحمل مسؤولية أي عواقب خارجة عن السيطرة تنجم عن أي عمل عدواني ضدها.
وقال إيرواني في رسالة إلى
مجلس الأمن الدولي
، إن
إيران
"تبلّغ المجلس بأنها تواجه تهديدا أميركيا واضحا باستخدام القوة ضدها".
وتابع: "نطالب بإنهاء جميع التهديدات والأعمال غير القانونية التي تُزعزع استقرار إيران".
وشدد على أنه "في حال وقوع أي هجوم، ستتخذ إيران جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها".
وكان رئيس
مجلس الشورى
الإيراني محمد
باقر قاليباف قد قال في مقابلة مع شبكة "
سي إن
إن" الأميركية، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"ربما يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها".
وأكد قاليباف أن
طهران
"منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة لكن بشرط أن تكون المحادثات جادة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل قدّم "حزب الله" ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراء في حال تعرّضت إيران لهجوم؟
Lebanon 24
هل قدّم "حزب الله" ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراء في حال تعرّضت إيران لهجوم؟
29/01/2026 08:14:42
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
29/01/2026 08:14:42
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران توجه رسالة احتجاجية عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية والتحريض على العنف وزعزعة استقرار البلاد
Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران توجه رسالة احتجاجية عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية والتحريض على العنف وزعزعة استقرار البلاد
29/01/2026 08:14:42
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: ليس كل المتظاهرين في إيران "سلميين"
Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: ليس كل المتظاهرين في إيران "سلميين"
29/01/2026 08:14:42
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الإيراني محمد
دونالد ترامب
الأمن الدولي
مجلس الشورى
مجلس الأمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول أميركي يرفع وثائق حساسة على النسخة المجانية من ChatGPT
Lebanon 24
مسؤول أميركي يرفع وثائق حساسة على النسخة المجانية من ChatGPT
01:12 | 2026-01-29
29/01/2026 01:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
Lebanon 24
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
01:00 | 2026-01-29
29/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإطاحة بمادورو.. الجيش يعلن دعمه لرودريغيز وسط ضغوط دولية
Lebanon 24
بعد الإطاحة بمادورو.. الجيش يعلن دعمه لرودريغيز وسط ضغوط دولية
00:45 | 2026-01-29
29/01/2026 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تكلفة قرار ترامب نشر قوات في المدن؟
Lebanon 24
ما هي تكلفة قرار ترامب نشر قوات في المدن؟
00:39 | 2026-01-29
29/01/2026 12:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟
Lebanon 24
ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟
00:36 | 2026-01-29
29/01/2026 12:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:12 | 2026-01-29
مسؤول أميركي يرفع وثائق حساسة على النسخة المجانية من ChatGPT
01:00 | 2026-01-29
المعارضة الفنزويلية تنتقد القيادة الانتقالية
00:45 | 2026-01-29
بعد الإطاحة بمادورو.. الجيش يعلن دعمه لرودريغيز وسط ضغوط دولية
00:39 | 2026-01-29
ما هي تكلفة قرار ترامب نشر قوات في المدن؟
00:36 | 2026-01-29
ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟
00:30 | 2026-01-29
بدعم الحريديم.. نتنياهو ينجح في تمرير ميزانية 2026 مبدئياً
فيديو
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 08:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24