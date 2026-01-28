انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي

أفادت مصادر وشهود بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار متواصل، ، بالقرب من " " في النيجر.وتشير التقارير المحلية الأولية إلى سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في محيط مطار "ديوري حماني" الدولي في العاصمة نيامي.وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها صوت إطلاق الرصاص، وتظهر فيها ومضات طلقات في السماء.(ارم نيوز)