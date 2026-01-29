إنفيديا تنفي: الجيش الصيني لا يعتمد على التكنولوجيا الأميركية

تلاحق شركة "إنفيديا" عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، اتهامات بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي استفاد منها الجيش الصيني عن طريق شركة "ديب سيك" التي حصلت على تلك النماذج.



وقال رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، في رسالة تم الكشف عنها، الأربعاء، إن شركة "إنفيديا" الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، ساعدت شركة "ديب سيك" صقل نماذج ذكاء اصطناعي استخدمها الجيش الصيني لاحقاً.



وهزت "ديب سيك" الأسواق، في أوائل العام الماضي، بمجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي نافست بعضاً من أفضل التطبيقات الأمريكية، لكن مع تطويرها بوسائل أقل تكلفة بكثير.



وأثار ذلك مخاوف من أن قد تلحق بركب في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من القيود الأمريكية على بيع رقائق الحوسبة المتطورة إلى الصين.



وقال النائب جون مولينار، في رسالته الموجهة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، إن "الوثائق التي حصلت عليها اللجنة من إنفيديا أظهرت أن هذا الإنجاز جاء بعد مساعدة تقنية مكثفة من الشركة الأمريكية".



وكتب مولينار في الرسالة: "وفقاً لسجلات إنفيديا، ساعد موظفو تطوير التكنولوجيا بالشركة ديب سيك على تحقيق مكاسب كبيرة في كفاءة التدريب من خلال تصميم مشترك محسّن للخوارزميات والأطر والأجهزة".



وذكر في الرسالة أن التقارير الداخلية تفتخر بأن (ديب سيك في-3) يتطلب من أجل تدريبه بالكامل 2.788 مليون ساعة من وحدة معالجة الرسومات بشريحة إتش800، وهو أقل مما يتطلبه المطورون الأمريكيون عادة للنماذج الرائدة.



وساعات وحدة معالجة الرسومات هي عدد الساعات التي يجب أن تعمل فيها شريحة الذكاء الاصطناعي لتدريب نموذج. وتشير النماذج الرائدة إلى تلك التي تنتجها شركات أمريكية مثل " إيه.آي" و"غوغل".



وتغطي الوثائق أنشطة "إنفيديا" من عام 2024. وكتب مولينار أنه في الوقت الذي قدمت فيه "إنفيديا" المساعدة لشركة "ديب سيك"، لم يكن هناك ما يشير علناً إلى أن تقنية الأخيرة يستخدمها الجيش الصيني.



وقال مولينار: "عاملت إنفيديا ديب سيك على هذا الأساس - كشريك تجاري شرعي يستحق الدعم الفني النموذجي".



وصممت "إنفيديا" شريحة (إتش 800) خصيصاً للسوق ، وبيعت هناك قبل أن تخضع لقيود التصدير الأمريكية في عام 2023.



وذكرت " " العام الماضي أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن "ديب سيك" تساعد الجيش الصيني.



وقالت إنفيديا في بيان: "تمتلك الصين ما يكفي من الرقائق المحلية لجميع تطبيقاتها العسكرية، مع وجود فائض منها بالملايين".



وأضافت: "مثلما أن من غير المنطقي أن يستخدم الجيش الأمريكي التكنولوجيا الصينية، فإن من غير المنطقي أن يعتمد الجيش الصيني على التكنولوجيا الأمريكية".



وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في بيان: "تعارض الصين دوماً أي تحركات لتوسيع مفهوم أو إضفاء الطابع السياسي على قضايا التجارة والتكنولوجيا".



وأضاف المتحدث الصيني: "نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية".





