فلسطين تحذر من مشروع طريق إسرائيلي حول العيزرية

حذرت جهات رسمية وشعبية فلسطينية من إعلان البدء ببناء طريق التفافي حول مدينة "العيزرية" شرق مدينة ، بهدف فصل السكان وعزلهم في طرق منفصلة ومنعهم من عبور الطرق الرئيسية.



وكانت إسرائيل أعلنت، قبل أشهر، عزمها البدء بتنفيذ مشروع "طريق نسيج الحياة" شرق مدينة القدس، في إطار سعيها لتنفيذ عملية الضم الكبرى في تاريخ الصراع العربي .



واعتبرت الرئاسة ، في بيان أوردته وكالة "وفا"، أن ما يجري "تصعيد إسرائيلي خطير في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في "، محذرة من أن ذلك "تجسيد لتنفيذ مشروع E1 الذي يعمق فصل وتجزئة وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية".



وقال نبيل أبوردينة متحدث الرئاسة الفلسطينية إن "هذه السياسة الخطيرة التي تنتهجها سلطات في حربها ضد الشعب الفلسطيني، ستدمر جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد"، محملًا الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسة العدوانية"، على حد وصفه.



ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التدخل وإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف هذه "السياسات العدوانية"، وذلك من أجل إنجاح خطة الرئيس ، حسب قوله.



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية رحبت بهذه الخطوة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني في ، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس؛ ما ينسجم تمامًا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرار الدولي.





