عربي-دولي
تعزيز الروابط الدولية.. الاتحاد الأوروبي وفيتنام يعلنان شراكة استراتيجية شاملة
Lebanon 24
29-01-2026
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفع
الاتحاد الأوروبي
وفيتنام اليوم الخميس مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة، فيما يعد أعلى مستوى
دبلوماسي
في فيتنام، في ظل إعادة تشكيل التجارة في ظل اضطرابات التمويل العالمي الناجم عن ضغوط الرسوم الجمركية
الأمريكية
، وفق الوكالة
الألمانية
"د ب أ".
ويضع هذا الارتقاء إلى الشراكة الشاملة، الاتحاد
الأوروبي
، في نفس المستوى الدبلوماسي لكل من
الولايات المتحدة
والصين وروسيا، وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا النبأ خلال زيارة إلى هانوي.
وقال كوستا: "في الوقت الذي يواجه فيه النظام القائم على القواعد الدولية تهديدا من جهات متعددة، نحتاج إلى الوقوف جنبا إلى جنب كشركاء يمكن الوثوق بهم والتنبؤ بهم"، مضيفا أن الشراكة تتعلق " بتطوير
آفاق
الرخاء المشترك".
ووصف رئيس فيتنام لونج كونج هذه الخطوة بـ"الحدث التاريخي".
