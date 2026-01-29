تعزيز الروابط الدولية.. الاتحاد الأوروبي وفيتنام يعلنان شراكة استراتيجية شاملة

رفع وفيتنام اليوم الخميس مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة، فيما يعد أعلى مستوى في فيتنام، في ظل إعادة تشكيل التجارة في ظل اضطرابات التمويل العالمي الناجم عن ضغوط الرسوم الجمركية ، وفق الوكالة "د ب أ".



ويضع هذا الارتقاء إلى الشراكة الشاملة، الاتحاد ، في نفس المستوى الدبلوماسي لكل من والصين وروسيا، وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا النبأ خلال زيارة إلى هانوي.



وقال كوستا: "في الوقت الذي يواجه فيه النظام القائم على القواعد الدولية تهديدا من جهات متعددة، نحتاج إلى الوقوف جنبا إلى جنب كشركاء يمكن الوثوق بهم والتنبؤ بهم"، مضيفا أن الشراكة تتعلق " بتطوير الرخاء المشترك".



ووصف رئيس فيتنام لونج كونج هذه الخطوة بـ"الحدث التاريخي".





