Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مقتل مسلحين في داغستان أثناء محاولة تنفيذ هجمات إرهابية

Lebanon 24
29-01-2026 | 02:36
مقتل مسلحين في داغستان أثناء محاولة تنفيذ هجمات إرهابية
مقتل مسلحين في داغستان أثناء محاولة تنفيذ هجمات إرهابية photos 0
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن تصفية اثنين من المسلحين في جمهورية داغستان في جنوب روسيا، كانا يخططان لهجمات إرهابية على محطة سكك حديدية وعلى مؤسسة دينية.

وجاء في بيان الجهاز: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية الروسية، بأحباط محاولة لارتكاب أعمال تخريبية إرهابية، كانت تخطط بتنسيق من ممثلي منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا ضد مؤسسة دينية وكذلك على قسم من مسار السكك الحديدية "محج قلعة - دربند" التابع للإدارة الإقليمية لمحج قلعة لسكك حديد شمال القوقاز".

وكشف البيان أن اثنين من سكان داغستان دخلا عبر تطبيق "تلغرام" في مراسلات مع مجند من المنظمة الإرهابية، وأديا القسم وأبلغا عن استعدادهما لتنفيذ هجوم إرهابي. وبمهمة من المشرف، اختارا الأهداف وأجريا أعمال استطلاع وصنعا عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأشار إلى أنه أثناء القبض عليهما عند محاولة تنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من محطة السكك الحديدية "أولوبييفو" أبدى المشتبه بهما مقاومة مسلحة وتم تصفيتهما بنيران الرد.

وأضاف: "تم العثور في مكان الحادث على أسلحة نارية وذخائر وجهاز تفجير يدوي الصنع تمت تعطيله من قبل خبراء المتفجرات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وفي أماكن إقامة الشخصين المذكورين، تم ضبط أدبيات متطرفة ورموز للمنظمة الإرهابية الدولية". (روسيا اليوم)
 
