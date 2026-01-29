تركيا تعرض الوساطة.. أردوغان يدعو لاجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن

كشفت صحيفة "حريّت " أن الرئيس رجب طيب أردوغان قدّم مقترحاً لعقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى يضم والولايات المتحدة وتركيا، بهدف بحث الملفات العالقة بين طهران وواشنطن عبر المسار الدبلوماسي.



وبحسب الصحيفة، دعا أردوغان إلى نقل ملف إيران إلى طاولة الحوار المباشر، مقترحاً أن تستضيف لقاءً ثلاثيًا يجمع الطرفين في أعلى مستوى سياسي ممكن، في إطار مسعى لتخفيف حدة التوتر الإقليمي ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.



وأضافت "حريّت" أن الرئيس الأمريكي أبدى، وفق مصادر الصحيفة، ترحيباً أولياً بالمقترح ، في إشارة إلى انفتاح محتمل على دور أنقرة كوسيط بين الطرفين.



وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة بأن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى أنقرة ستجري خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره التركي هاكان فيدان، في لقاء وُصف بالمهم، وقد يشكّل تمهيداً لترتيبات دبلوماسية أوسع تتعلق بالمبادرة التركية.



وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط مؤشرات على سعي أطراف إقليمية، وفي مقدمتها تركيا، إلى إعادة تفعيل القنوات السياسية والدبلوماسية لتفادي سيناريو المواجهة العسكرية في المنطقة. (ارم نيوز)

