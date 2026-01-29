بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن.. عراقجي يزور تركيا غداً

يزور عباس عراقجي يوم الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين وواشنطن في ظل تهديد بشنّ ضربة عسكرية على ، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية .

وقال المصدر الخميس إن وزير الخارجية هاكان فيدان "سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، مشددا على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم"، وسيؤكد أن "تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل التوترات الراهنة عبر الحوار"، وفق "فرانس برس".



وذكرت صحيفة "حريّت" التركية في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الأميركي أبدى ترحيباً أولياً بالمقترح التركي. (إرم نيوز)