Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن.. عراقجي يزور تركيا غداً

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:13
بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن.. عراقجي يزور تركيا غداً
يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا يوم الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على إيران، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.
 
وقال المصدر الخميس إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، مشددا على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم"، وسيؤكد أن "تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل التوترات الراهنة عبر الحوار"، وفق "فرانس برس".

وذكرت صحيفة "حريّت" التركية في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى ترحيباً أولياً بالمقترح التركي. (إرم نيوز) 
 
 
